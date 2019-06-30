Пляжи Одессы – рай для желающих отдохнуть летом. Факты ICTV помогут выбрать из большого выбора пляжей место у моря по душе.
Отдых в Одессе является одним из самых популярных в Украине. Здесь есть все, что нужно – море, пляж, рестораны, кинотеатры и ночные клубы.
Говоря о ценах, то в Одессе можно найти пляж для любого кармана.
Где можно купаться в Одессе и Одесской области в 2019 году, смотрите в подборке пляжей от Фактов ICTV.
Аркадия
Фото: Игорь Потапов, planetofhotels.com.
Аркадия – одна из самых обустроенных курортных зон Одессы. Здесь много развлечений для взрослых и детей. В Аркадии естественный пологий спуск к морю. Предоставляются платные лежаки.
На территории пляжа Аркадия открыт аквапарк.
Как добраться:
- трамваем № 5, троллейбусами № 5, 13. Останавливаются возле ж/д вокзала;
- маршрутки №№ 168, 198.
Отрада
Пляж Отрада находится в живописном одесском месте. Здесь есть множество достопримечательностей, среди которых огромный камень с надписью Villa Otrada, у которого постоянно проходят фотосессии и, конечно же, единственная в Одессе канатная дорога.
Здесь можно как активно провести время, так и порелаксовать, к примеру, на массаже.
Любителям экстрима – популярное местное развлечение – виндсерфинг.
Как добраться:
- трамваем № 5 по Французскому бульвару, остановка – Пироговская;
- можно добраться и по проспекту Шевченко. Остановка – Пироговская или Политехнический институт, дальше пройти в сторону моря;
- с ж. д. вокзала относительно недалеко пройтись и пешком.
Ланжерон, парк Шевченко
Фото: odessa-life.od.ua.
Ланжерон – один из старейших пляжей города Одесса. Главная достопримечательность этого места – дельфинарий, в котором почти каждый день проводятся представления.
Этот одесский пляж отлично подойдет для семейного отдыха – он чист и благоустроен. Есть все необходимое для прекрасного отдыха: шезлонги, солнцезащитные зонтики и матрасы.
Как добраться:
- трамваем № 28, остановка – парк Шевченко;
- троллейбусом №№ 2,3, остановка – парк Шевченко;
- маршрутки №№ 20, 203, 233 остановка – парк Шевченко.
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Золотой берег
Пляж многолюдный, но чистый. Золотистый песок, удобный заход в море. Здесь есть мини-набережная, протяженностью 200 метров. На пляже очень много современных кафешек и ресторанов.
Экстремалам скучно не будет – желающие могут взять напрокат катамаран, водный скутер, “таблетку“ или “банан“.
Как добраться:
- трамваями №№ 18,19. Конечная остановка № 18 находится у ж/д. Вокзала (Куликово поле); №19 идет от 16 станции до дачи Ковалевского;
- маршрутное такси № 220, проходит через ж/д. вокзал.
Чайка
Фото: odessa.travel.
Пляж получил свое название за схожесть по форме на птицу. Пляж будет комфортным для людей с ограниченными возможностями. Немалая его часть выделена для людей с инвалидностью — со специально оборудованными душевыми и туалетами. Поесть и отдохнуть здесь также есть где. Еще из плюсов – пологий пляж и удобное территориальное расположение.
Как добраться:
- летней маршруткой № 259, идущий от улицы Генерала Петрова;
- трамваем №18 и маршрутными такси № 127, 185, 191, 215, 223 и 259 в летний период. Остановка – 10 станция Большого Фонтана.
Пляж санатория им. Чкалова
Фото: vgorode.ua.
Название пляж получил от расположенного здесь же санатория имени Чкалова. Плюс, что вашему отдыху громкая музыка из ресторанов не помешает. Также здесь нет топчанов – ни платных, ни бесплатных. Правда, комфортные условия все-таки есть – на территории пляжа можно снять деревянный домик и запастись мангалом.
Как добраться:
- трамваем № 5, остановка – санаторий им. Чкалова;
- можно добраться по проспекту Шевченко. Остановка – Дворец спорта, дальше пройти в сторону моря.
Дельфин
Фото: 048.ua.
Дельфин – любимая пляжная зона среди студентов и одесситов. Даже на бесплатных зонах вы получите весьма неплохое по одесским меркам море, без перегруженности соседями и назойливых продавцов.
Горожане справедливо полагают, что здесь самые чистые пляжи, поскольку заключены они между каменными мысами, где моллюски активно фильтруют воду.
Как добраться:
- трамваем № 5 по Французскому бульвару, остановка – Шампанский переулок;
- можно добраться и по проспекту Шевченко. Остановка – Шампанский переулок, дальше пройти в сторону моря.
Лузановка
К пляжу Одессы Лузановка нужно еще добраться, но дорога стоит ожидаемого отдыха. Пляж находится неподалеку района “поселок Котовского”. Здесь песок и удобный заход в море. На территории работает парк аттракционов.
Как добраться:
- трамваем №№ 1, 7 , остановка – Лузановка;
- маршрутки №№ 16, 100, 120, 121, 130, 131, 144, 146, 156, 164, 165, 168, 170, 190, 232а, 240,241, 242, 250, остановка – Лузановка.
К слову, Факты ICTV также знают, какие пляжи Киева готовы встречать отдыхающих.
Фото: bestkv.com