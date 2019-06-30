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Факты / Lifestyle

День молодежи: поздравления в картинках

Ежегодно в Украине День молодежи отмечают в последнее воскресенье июня. Лучшие поздравления в картинках с этим праздником подготовили Факты ICTV.

День молодежи: поздравления в картинках

День молодежи отмечают в последнее воскресенье июня. В 2019 году праздник приходится на 30 июня.

К категории молодежь в Украине относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Не забудьте поздравить своих друзей и знакомых с замечательным праздником.

Читайте: Куда пойти на День молодежи в Киеве – афиша

Поздравления в картинках

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День молодежи: поздравления в картинках / 6 фотографий

Напомним, в июне украинцы будут отдыхать два дополнительных дня -17 и 28 июня.

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