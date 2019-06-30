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Факты / Lifestyle

День молодежи в Украине: лучшие поздравления

День молодежи в Украине ежегодно отмечают в последнее воскресенье июня и в этом году праздник выпадает на 30 июня.

День молоді в Україні 2019

День молодежи в Украине был утвержден как национальный праздник 22 июня 1994 года указом первого президента страны Леонида Кравчука.

Ежегодно ко Дню молодежи в нашей стране устраивают различные концерты, ярмарки, выставки и другие мероприятия.

Читайте: День молодежи 2019: история и традиции праздника

К категории молодежи в Украине относят граждан страны в возрасте от 18 до 35 лет и ее количество составляет около 22% населения нашей страны. Однако нормы ВОЗ гласят о том, что молодыми считаются люди в возрасте до 44 лет.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем молодежи в Украине:

Пусть молодым везде дорога,
Отличных дней чтоб очень много.
Здоровых сил и дружбы вам,
Дорогу, каждый выбрал сам.
Родных побольше. Иногда,
А может чаще, чтоб родня
Вам помогала в вашем деле,
Отличном, сделанном умело
К вершине двигаться вам смело.

Риск чтоб бодрил, заставляя идти
Удач и успехов на длинном пути!

***

Ты живешь, пока ты молод,
И горит огонь в душе.
Возраст в паспорте не повод,
На нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,
Это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
Жить с душою молодой.

***

Круто звучит — День молодежи!
А наша молодость — в сердцах.
Я поздравляю тебя тоже,
Пусть все горит в твоих руках,
Пусть дело спорится любое,
Ведь наше дело молодое —
Дерзать, творить, мечтать, дружить
И ярче всех на свете жить!

***

В День молодежи
Хочу пожелать,
Счастья – до дрожи,
Любовь не терять.

Быть позитивным
И радость нести,
В странствии длинном
Мечту обрести!

***

Молодежь сегодня прогрессивна,
И желаю людям молодым
Мимо бед не проходить пассивно,
Помогая людям пожилым.

Пусть улыбка на лице сверкает,
А еще желаю всей душой –
Пусть карман деньгами набивает
Ангелок удачи золотой!

***

В этот цветущий день июня
На праздник вышла молодежь!
Все мы когда-то были юны,
Порывом чистым он хорош!

Вы будьте веселы, чтоб струны
Звенели в уголках души,
Играли сонм мелодий чудных,
Мгновенья были хороши!

***

Молодежь идет вперед,
Им не нужен задний ход.
Поздравляем всех сегодня,
Пусть вам в жизни повезет.

Счастья, смеха и задора,
И размаха удалого.
Всех вам благ, добра и мира,
И побольше креатива!

***

Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!

***

Вы давно уже не дети,
И до взрослых далеко.
С праздником поздравлю этим,
Жизнь пусть сложится легко.

А пока гуляй по полной,
Будет праздник ваш — улет!
Чтобы было вам что вспомнить,
Когда пенсия придет.

***

День молодежи — яркий праздник.
Он мир улыбками заполнил.
Народ друг друга поздравляет,
И каждый радости исполнен.

Быть молодым — большое счастье:
Ты весел, полон сил и смел.
Любой рубеж тебе подвластен,
Чего бы ты ни захотел!

К слову, Факты ICTV собрали афишу мероприятий в Киеве на День молодежи.

Фото: Dreamstime

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