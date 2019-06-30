В Украине 30 июня августа День молодежи отмечают миллионы людей в возрасте от 18 до 35 лет. Факты ICTV создали тест и предлагают вспомнить, как развлекалось молодое поколение до появления гаджетов и развития интернет-зависимости.

В последнее воскресенье июня отмечают национальный праздник – День молодежи.

Праздник был установлен в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.

К молодеже в Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет, а это примерно 22,6 % населения страны.

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Сегодня же развитие информационных технологий и всемирный прогресс ощутимо повлияли на современное поколение.

Нынешняя молодежь “погрузла” в компьютерных играх, гаджетах и практически живет в социальных сетях.

При этом традиционные развлечения старшего поколения молодежи не интересны и в чем-то даже непонятны.

Факты ICTV предлагают пройти тест и проверить, что вы знаете о развлечениях молодежи 90-х. Поехали?

К слову, Факты ICTV собрали афишу мероприятий в Киеве на День молодежи.

Фото: Pixabay, Dreamstime, Giphy, скриншот/Интересные факты, скриншот/uran83, скриншот/AppleExpertFun, скриншот/UncleShurik