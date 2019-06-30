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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 30 июня

Каким будет 30 июня для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Благоприятный день для большинства созидательных дел.

Время способствует любым садовым работам, особенно связанным с посадкой и высадкой растений.

Также день способствует большинству мероприятий, направленных на улучшение здоровья и исцеление.

Воскресный день, как правило, весьма благоприятен для любых духовных практик.

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С учетом того, что через три дня начинается коридор затмений, в который также важно входить осознанно, то хорошо сделать пересмотр вещей, подумать о том, в каких вещах хочется трансформации, перемен и осознанности.

Завершается лунный месяц, можно подводить итоги, доделывать дела, которые важно закончить. И важно сегодня не использовать энергию дня на раздражение, конфликты и разрушение. Особенно это касается вопросов отношений.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю.

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