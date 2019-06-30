Сегодня во всем мире отмечается День астероида. Факты ICTV разобрались, какую угрозу представляют небесные тела, и смогут ли люди что-то с ними сделать.

Международный день астероида был введен Генассамблеей ООН в качестве напоминания о событиях 30 июня 1908 года. Тогда неподалеку от речки Подкаменная Тунгуска (Сибирь) упал огромный метеорит, который разорвался с мощностью водородной бомбы. Сила взрыва после его падения считается самой большой за всю историю изучения астероидов. Взрывную волну зафиксировали в обсерваториях по всему миру.

Астероиды – это небольшие тела Солнечной системы, которые намного меньше по размеру и массе, чем планеты. Также у них неправильная форма и отсутствует атмосфера.

В результате падения метеорита деревья на территории 2 тыс. квадратных км были выворочены с корнем, а несколько дней после события небо и облака в этом районе светились днем и ночью.

Потому NASA пристально следит за астероидами и метеоритами, чтобы знать о возможной опасности.

Когда пролетят ближайшие от Земли астероиды

Последний астероид приближался к Земле 27 июня. 330-метровое космическое тело под названием 2008 KV2 пролетело на расстоянии 6,7 млн км от нашей планеты и никак не угрожал ей. Однако оно представляет угрозу, если упадет на Землю, ведь его размер сравним с небоскребом.

В ближайшее время потенциально опасные астероиды не будут пролетать возле нашей планеты.

Учеными были созданы роботизированные телескопы в таких проектах как Sky Survey и Pan-STARRS для того, чтобы следить за небесными телами, которые могут упасть на Землю.

В NASA даже опубликовали каталог метеоритов, которые будут проходить рядом с нашей планетой. В зависимости от цвета (белый, зеленый, желтый, красный) можно узнать есть ли возможность столкновения.

Сейчас на карте находится всего несколько желтых астероидов, которые могут упасть на Землю.

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Но это не значит, что наша планета полностью спасена от опасности, ведь был случай с падением метеорита в Челябинске (Россия). Его появления не предсказал ни один телескоп. Это могло быть связано с мнением ученых о том, что небесные тела диаметром до 20 метров не способны нанести значительный вред Земле, а потому пристальное наблюдение за ними не ведут.

Стоит помнить, что человечество не сможет избежать разрушительных последствий, если небесное тело упадет на город.

Существует ли стратегия защиты Земли от астероида

Тем более, сейчас у людей нет эффективного средства, чтобы уберечься от метеоритной угрозы. По словам экс-главы Американского космического агентства Чарльза Болдена, сейчас человечество может только молиться.

Проблему падения астероидов на Землю игнорировали десятилетиями, а потому на сегодняшний день у человечества нет механизма, который бы позволял заблаговременно выявлять космические тела и уничтожать их.

Сейчас для защиты от астероидов можно надеяться только на коммерческие проекты, которые изучают астероиды. Их данные могут убедить страны запустить полноценные программы по защите от небесных тел.

К слову, NASA подписало контракт с компанией SpaceX, благодаря которому в космос запустят аппарат для уничтожения потенциально опасных астероидов.