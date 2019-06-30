30 июня украинцы будут праздновать День молодежи. Куда сходить в Киеве в этот день – расскажут Факты ICTV.

День молодежи в Украине отмечается в последнее воскресенье июня. В этом году этот день приходится на 30 июня.

Традиционно в Киеве устраивается множество мероприятий.

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День молодежи будет третьим выходным недели и, если вы все же останетесь в столице, то Факты ICTV подготовили список того, куда можно сходить.

Пикник на Певческом

30 июня

Певческое поле

Билеты: 130 грн

Купить билеты можно здесь

На празднике можно будет попробовать блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая это все с авторскими напитками.

Также на Певческом поле выступят кавер-бэнды и звезды.

Гостей ждут конкурсы, детская зона, вкусные фуд-корты, мастер классы и многое другое.

Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya

30 июня, с 11.00

ВДНХ

Билеты: 50 грн

Купить билеты можно здесь

На Circus Night Market организаторы обещают устроить спектакль, который останется в памяти надолго.

В полной гармонии с ценностями Кураж Базара в их цирке не будет дрессированных животных.

Помимо традиционного шопинга, фуд-корта и фотозон на мероприятии выступят Anta, Jonathan Livingston

Lucas Bird, Тома Рыбка (Счастливые люди), Push’n’Pull LAYAH, DJ SET LemOjOvie.

Также ожидается еще одно выступление, которое организаторы держат пока в секрете.

Лето на ВДНХ

30 июня, с 10.00

Расписание можно узнать тут

Локация уже стала главной пикник-зоной города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями.

Всего более полусотни локаций для празднования Дня молодежи.

Сиеста в Арсенале

30 июня, с 11.00

Мыстецький Арсенал

Билеты: от 40 до 450 грн

Купить билеты можно здесь

Сиеста в Арсенале — дневные вечеринки у фонтана под кураторством независимых музыкальных медиа и инициатив 20ftRadio, TIGHT magazine, Comma, СЛУХ, Womens Sound Jammy Music Day Hacker.

В рамках цикла событий Планы на лето в Мыстецком арсенале.

Здесь можно отдохнуть под выборки музыки, почитать у фонтана купленные на Книжном арсенале новинки и обсудить выставки за стаканом лимонада.

Сюда можно приходить, чтобы вздремнуть в гамаке после субботы или потанцевать.

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