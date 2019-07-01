Бакота – затопленное поселение в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, которому более четырех тысяч лет. Факты ICTV собрали 5 интересных фактов об украинской Атлантиде.

1. Бакота – место которого нет на карте

Поселение находилось в 55 км от железнодорожной станции Каменец-Подольский. Из-за строительства Днестровской ГЭС в 80-х годах прошлого века Бакоту затопили, как и еще 60 сел. В конце октября 1981 года село вычеркнули из учетных данных – поэтому его нет на карте.

На месте деревни теперь течет Днестр. Сейчас это территория Национального природного парка Подольские Товтры – популярное место среди туристов.

2. Старше Львова

Бакота существовала, когда летописи еще не упоминали о величественном Львов (1256).

Первое упоминание о поселении датируется 1240 годом. Это был период нашествия монголо-татарской орды Батыя. В XIII веке Бакота была большим городом – административным центром Днестровского Низовья (с XIV века – Подолья), которое входило в Галицко-Волынское княжество.

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3. Самый старый пещерный монастырь Подолья – единственное, что осталось от Бакоты

Бакотой сейчас условно называют места вдоль берега Днестра, расположенные вблизи остатков пещерного Свято-Михайловского монастыря. Их судьбы связаны навеки.

Монастырь находится на высоте около 70 м, на средней террасе склона Белой горы, возвышающейся над Днестром на 130 м.

Первое упоминание о монастыре относится к 1362 году, когда литовцы прибыли в Бакоту и увидели монахов в скальных пещерах.

4. Таинственная гора Курник или Каменная голова

Особого внимания заслуживает высокая каменная скала на берегу Днестра – Курник. Местные жители утверждают, что именно ее описал Пушкин в своей поэме Руслан и Людмила.

Название урочища Курник в Бакоте, вероятно, происходит от сравнения его с местом обитания различных птиц, потому что здесь еще недавно гнездились самые крупные совы – филины. А форма скалы напоминает человеческую голову. Отсюда ее второе название – Каменная голова.

5. Климат, как в Крыму

В Бакоте уникальный микроклимат, потому что скалы и леса защищают побережье Днестра от северных воздушных потоков. Поэтому метеорологи местный климат сравнивают с ялтинским. Живописная природа и теплая погода привлекает туристов из палатками, начиная с апреля.

Туристы называют Бакоту одним из самых красивых мест Украины и не устают делиться ее невероятными видами в соцсетях.

Все об отдыхе в Бакоте – в материале Фактов ICTV.

Фото: Національний природний парк Подільські Товтри