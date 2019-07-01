Каким будет 1 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День не подходит для важных начинаний, лучше заняться простыми текущими и домашними делами.

Сегодня желательно избегать активного общения, а провести день в уединении и в спокойной обстановке.

Если есть необходимость избавиться от чего-то отжившего и ненужного, звезды вам в этом помогут, но важно очень тщательно все обдумать и взвесить – чтобы не попасть под влияние сиюминутных эмоций.

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Скоропалительных и важных решений сегодня стоит избегать.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, стрижка волос, подстригание ногтей, начало путешествий, финансовые операции.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю.