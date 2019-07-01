Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 1 по 7 июля составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Во всех действиях в это время есть налет некоего пафоса, помпезности и важности происходящего. Порой, чтобы добиться своего, приходится разыграть целое шоу. Для успеха предприятия во главе его должен находиться один руководитель. В этом случае из идеи может что-либо получиться. У творческих людей наступает плодотворный период, за короткое время можете сделать гораздо больше, чем ранее.

Гороскоп для Тельцов

Появляется потребность в любви и понимании, желание иметь семью. Воображение рисует дальнейший сценарий, который вряд ли совпадает с реальностью. То, что вписывается в ваши представления о партнере, принимается, а то, что не нравится, просто отбрасывается, хотя и записывается где-то в глубинах подсознания. Желание любить и быть любимым затмевает разум. Могут выйти на поверхность старые обиды, даже те, которые давно уже забыты.

Гороскоп для Близнецов

Это хорошее время для творческих людей, для тех, чья деятельность связана со словом. Речь становится яркой, возбуждающей, хотя и достаточно высокопарной, что хорошо для рекламы, общественных или политических дел. Старайтесь принимать участие в интеллектуальных играх, так вам предоставляется случай блеснуть своими познаниями и произвести выгодное впечатление. Однако в этот период вы становитесь достаточно упрямыми.

Гороскоп для Раков

Отношения с противоположным полом становятся более задушевными и эмоционально наполненными. Сильнее проявляется материнский инстинкт, желание покровительствовать и опекать. Окружающие находят вас более привлекательным и обаятельным, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий вы будете окружены красотой. В то же время вы становитесь более ранимыми и обидчивыми, чаще происходят перепады настроения.

Гороскоп для Львов

Вы становитесь более оптимистичными, чувствительными к знакам внимания и комплиментам. Склонны приукрашивать действительность. Появляется сильная тяга к удовольствиям. Это может повлечь за собой ошибочные выводы и опрометчивые поступки. В целом, дела идут успешно: легко схватываете идеи и предложения что-либо сделать или организовать. Хорошие отношения с коллегами и начальством. Благоприятное время для занятий с детьми.

Гороскоп для Дев

Вспышка деловой активности. Резкость на словах, воинствен­ность, готовность ввязаться в спор, отстоять свою точку зрения. Если вы не будете стараться избегать острых углов во взаимоотношениях, нарветесь на грубость. Слово становится действующей силой. Энергичность, ясность мысли, умение говорить убеди­тельно позволяет решить трудные проблемы. Хорошее время старта интеллектуального проекта.

Гороскоп для Весов

Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, что поможет в установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Возможен определенный коммерческий успех, получение прибыли. Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. Подходит для проведения официальных встреч и торжественных приемов.

Гороскоп для Скорпионов

Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов, даже начальство. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Можете рассчитывать на успешное решение юридических дел.

Гороскоп для Стрельца

Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет очень динамичным. В партнерстве и браке заметны не всегда положительные стремления к власти. Вы будете пытаться найти нейтральную позицию, но находиться в центре внимания и задавать тон. Сможете энергично взяться за дело, вырваться вперед благодаря собственному опыту. Успех не заставит себя долго ждать.

Гороскоп для Козерогов

Повышенные требования к партнерам и переменчивое настроение могут принести вред отношениям, разлад в семье. В этот период появляется склонность к ненужной растрате денежных средств. Отбросьте амбиции – из-за них вы можете понести ощутимые убытки. Постарайтесь не вступать в деловые контакты, откажитесь от ответственных выступлений, даже от обычного обмена мнениями с сотрудниками. Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола.

Гороскоп для Водолеев

Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Не время для переговоров и совещаний, ответственных выступлений. Все это может привести к финансовым или моральным потерям. Следует соблюдать осторожность во время работы с различными инструментами, колюще-режущими предметами и огнем.

Гороскоп для Рыб

В эти дни пробуждаются эстетические потребности, а творческое вдохновение располагает к образному выражению. Психологическая чувствительность может оказать положительное влияние на деловую сферу и контакты. Достигаете гармонии в общественных отношениях, в связях с зарубежными и дальними партнерами. Вы должны избегать подверженности эмоциям и нереалистичным проектам, так как возможны финансовые ошибки и просчеты.