Во время коридора затмений украинцы смогут наблюдать пепельную Луну. Что это за явление, когда оно состоится и как может повлиять на жизнь – далее в материале.

Пепельную Луну украинцы смогут увидеть во время коридора затмений в июле.

Коридор затмений

Коридор затмений – это период между затмениями, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Стартует коридор затмений 2 июля, с солнечного затмения, и заканчивается 17 июля, в день лунного затмения.

Помните, это непростой период! События, которые происходят в этот период, могут оказать судьбоносное влияние на последующие 18,5 лет жизни. Более подробно об опасностях коридора затмений и запретах этого периода вы можете прочесть на Фактах ICTV.

Что такое пепельная Луна

Пепельная Луна – это явление, при котором Луна видна целиком, хотя Солнцем освещена только ее часть. Неосвещенная солнечным светом сторона Луны имеет при этом пепельный оттенок.

Это явление уникально тем, что наблюдение за ним позволяет судить об изменениях климата нашей планеты. К примеру, интенсивность пепельного цвета в некоторой степени зависит от количества облачности на освещенной в данный момент стороне Земли.

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Когда можно увидеть пепельную Луну

Частичное лунное затмение можно будет наблюдать 16-17 июля 2019 года.

Чем опасен период

В период лунного затмения 17 июля возможны серьезные потрясения, как на личном уровне, так и на социальном. Могут возникнуть сложности с деньгами, а могут оборваться отношения. Лучше сейчас избегать импульсивных действий.

Не исключены неожиданные повороты в жизни.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 для всех знаков зодиака на июль 2019.