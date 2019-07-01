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Полное солнечное затмение 2 июля – когда и где смотреть

Солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать на территории Южной Америки.

Полное солнечное затмение 2 июля – когда и где смотреть

Солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать 2 июля. Полное солнечное затмение можно будет увидеть на территории Южной Америки, оно начнется в 12.23 по Тихоокеанскому времени (22.23 по Киеву).

Согласно данным NASA, продолжительность полного затмения составит около четырех минут. Следующее затмение состоится 14 декабря 2020 года.

Солнечное затмение начнется над Тихим океаном и по диагонали пройдет через Чили и Аргентину.

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Явление увидят в Чили и Аргентине непосредственно перед закатом. Частичные фазы затмения будут видны в Эквадоре, Бразилии, Уругвае и Парагвае, а также на некоторых островах Тихого океана.

Другим жителям Земли будут доступны онлайн-трансляции. Например, в прямом эфире на YouТube-канале NASA или по ссылке.

Напомним, во время коридора затмений украинцы смогут наблюдать пепельную Луну.

Источник: NASA

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