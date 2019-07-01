Июль – месяц достаточно “бедный” на релизы видеоигр, но обладателям Nintendo Switch в этом году скучать не придется. Факты ICTV собрали три видеоигры, на которые нужно обратить внимание в июле.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Спустя 10 лет серия Marvel Ultimate Alliance возвращается и в этот раз станет эксклюзивом на Nintendo Switch.

Как и в предыдущих частях, игроки смогут составить команду из различных персонажей вселенной комиксов Marvel. Фанатов ждут как персонажи, которые стали популярными благодаря фильмам (Стражи галактики, Черная пантера, Капитан Марвел), так и просто известные персонажи комиксов Marvel (Росомаха, Призрачный гонщик, Псайлок, Человек-паук и другие).

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order не будет продолжением предыдущих частей и расскажет историю о совершенно другой вселенной. Мало что можно сказать о сюжете видеоигры, но лишь наличие в нем Таноса и Ультрона говорит о том, что сражение героям предстоит не из легких.

Благодаря тому, что видеоигра выходит на Nintendo Switch, у любого обладателя игровой платформы будет возможность пройти игру вдвоем.

Всего в видеоигре могут участвовать до четырех игроков, каждый из которых сможет взять под контроль одного героя вселенной Marvel.

Больших изменений от геймплея ждать не стоит, но это вовсе не значит, что у Marvel Ultimate Alliance 3 не будет чем вас удивить.

Дата выхода: 19 июля

Платформы: Nintendo Switch

Wolfenstein: Youngblood

В ожидании новой части Doom хорошей “перебивкой” может стать shooter Wolfenstein: Youngblood, который хоть и не является полноценной третьей частью перезапуска серии, но выглядит очень интересно.

Сюжет новой части развернется в 1980-х годах альтернативной истории, в которой Германия победила во Второй мировой войне. С момента Wolfenstein II прошло 20 лет и дочери-близнецы главного героя Би Джей Бласковица Джессика и София отправляются в Париж на поиски своего отца.

Хоть видеоигра и построена на том же движке, что и Wolfenstein II, она предлагает много интересных нововведений, одно из которых – возможность пройти Wolfenstein: Youngblood вместе с другим игроком, который возьмет под контроль второго близнеца.

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Кроме того, проходить уровни можно будет в любом порядке, попутно открывая новое снаряжение и способности для главных героинь.

Хотя Wolfenstein: Youngblood, скорее всего, будет короче, чем предыдущие части серии, она также должна обзавестись большой реиграбельностью, ведь в разработке участвует Arkane Studios, которая известна такими видеоиграми как Dishonored и Prey.

Дата выхода: 26 июля

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Fire Emblem: Three Houses

Фанатам тактических видеоигр стоит присмотреться к Fire Emblem: Three Houses, ведь эта серия уже давно пытается завоевать любовь широкой аудитории.

Сюжет 16-й части расскажет о главном герое (имя и пол которого игрока смогут выбрать самостоятельно), который, по стечению обстоятельств, становится преподавателем в академии континента Фодлан в фентезийном мире.

Он разделен между тремя воинственными нациями: Империей Ардестиан, Королевством Фаэргус и Альянсом Леицестер, которые на момент начала видеоигры заключили мирный договор.

В академии, в которой преподает игрок, окажутся и наследники престолов: Димитрий, Клод и Эдельгард.

Игровой процесс не перетерпел большого количества изменений, но графика в видеоигре теперь смотрится просто потрясающе, особенно по сравнению с предыдущими частями серии.

Как и ранее, игроку предстоит тренировать отряды, выстраивать отношения с персонажами в академии и вести их в бой против различных соперников. Главная фишка серии Fire Emblem останется. А заключается она в том, что если один из персонажей погибает, то это навсегда.

Также будут играть большую роль и взаимоотношения с персонажами, которые выстраиваются не только в академии. Решения игроков на поле боя также будут оставлять отпечаток на дружбу или вражду героев в отряде.

Fire Emblem: Three Houses – идеальное решение для тех, кто любит неспешный геймплей и выделять время “на подумать”. Если вы сможете перетерпеть аниме-стилистику или если для вас она не играет роли, вы получите видеоигру, аналогов которой на рынке почти нет.

Дата выхода: 26 июля

Платформы: Nintendo Switch

К слову, Факты ICTV собрали самые интересные анонсы с Nintendo Direct на E3 2019.

Фото: Nintendo, Bethesda

Видео: Marvel Entertainment, Bethesda Softworks, Nintendo