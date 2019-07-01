Отдых в Грузии несомненно оставит только приятные воспоминания. Ведь это уникальная страна с древней историей, гостеприимными людьми и невероятными пейзажами.

Во время отдыха в Грузии летом можно и полюбоваться легким туманом в горах, и подышать свежим морским воздухом, и насладиться прекрасными памятниками архитектуры.

Об отдыхе в Грузии, ценах за перелет и жилье и что стоит посмотреть – читайте в материале.

Добраться в Грузию можно самолетом. Если брать билеты за месяц до вылета, то их стоимость из Киева в Тбилиси составит от 2 800 грн (авиаперевозчик МАУ) или же от 2 300 грн (авиаперевозчик SkyUp).

Если вы не хотите заниматься поездкой самостоятельно, то туроператоры предлагают отдохнуть в Грузии шесть дней по цене от 10 тыс. грн с человека. В сумму уже входит авиаперелет.

Цены на жилье в гостиницах Тбилиси стартуют от 900 грн в сутки. За место в хостеле нужно будет заплатить от 500 грн.

Топ-3 самых популярных курорта Грузии

Батуми

Самый популярный город-курорт. Батуми находится на побережье Черного моря с прекрасными пляжами. Для европейцев это любимое место для отдыха. Здесь можно увидеть статую Медеи с золотым руном, которое символизирует богатство и процветание Грузии.

Также особый шарм городу придают танцующие фонтаны, колесо обозрения, Алфавитная башня и колокола на площади Пьяцца.

Самые известные пляжи в Батуми – центальный (Батуми Бич), зона у Алфавитной башни, Зеленый мыс. Вход на территорию свободный. Платить придется за аренду лежака (до 4 лари), душевые кабины (1 лари) и раздевалки.

За жилье в Батуми придется заплатить от 1 200 грн в сутки с одного человека.

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Кобулети

Курот славится не только пляжами, но и чистым воздухом, сосновыми лесами и особым микроклиматом. Его называют бюджетным Батуми.

Кобулети сочетает в себе два преимущества – возможность хорошо отдохнуть на морском побережье и оздоровиться минеральными водами. Протяженность пляжа в Кобулети – до 10 км. В городе есть как муниципальные пляжи, так и частные, принадлежащие санаториям, домам отдыха или гостиницам.

Минеральные источники, расположенные в двух километрах от Кобулети, являются одной из основных причин посещения курорта туристами. А влажный климат и морской воздух создают условия для талассотерапии – лечения на основе морского климата, водорослей, лечебных грязей и морской воды.

За сутки с человека стоимость за жилье в Кобулети составляет от 1 800-3 000. грн (включая завтрак) или от 900 грн.

Боржоми

Еще один не менее известный курорт Грузии. Он расположен на высоте около 900 метров над уровнем моря, в ущелье реки Куры. Знаменитый источник целебной воды Боржоми находится в одноименном ущелье. Лечебные свойства этой воды были открыты более 120 лет назад.

Боржоми отличается природными условиями, комфортной температурой и чистым горным воздухом. Курорт окружают великолепные горы, которые покрыты в основном широколиственными и хвойными лесами.

Одно из основных мест отдыха в Боржоми – городской парк. Здесь расположены аттракционы и канатная дорога, на которой можно подняться на гору и наслаждаться панорамой окрестностей.

Еще одним символом города является дом Мирза-Риза-хана XIX века. Само здание построено из камня, а балкон и крыша – из резного дерева, украшенного камнями бирюзы.

Забронировать номер на сутки в Боржоми будет стоить 2 300-2 500 грн (включая завтрак) или от 800 грн без завтрака.

Кстати, в Грузии рассчитываются только лари – национальной валютой. Лучше обменять валюту еще в Украине. Не стоит это делать в аэропорту Грузии из-за невыгодного курса.

В Украине официальный курс лари к гривне составляет 9,63. Он обновляется ежемесячно.

Ранее Факты ICTV писали о том, что можно провозить в самолете.