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Факты / Lifestyle

День спортивного журналиста: поздравления в картинках

2 июля во всем мире отмечают День спортивного журналиста. Лучшие поздравления в картинках с этим праздником подготовили Факты ICTV.

день спортивного журналиста

Международный день спортивного журналиста начали отмечать по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 года.

В эту организацию входят 150 стран, включая Украину.

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Ассоциация является посредником между прессой, спортсменами и спонсорами. Ее члены организовывают семинары для тех, кто хотел бы посвятить свою жизнь спортивной журналистике.

В Украине есть своя Ассоциация спортивных журналистов, которая была создана 26 июня 1999 года.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках для спортивных журналистов.

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День спортивного журналиста: поздравления в картинках / 5 фотографий

Напомним, телеканал ICTV организует традиционный турнир по пляжному волейболу для спортивных журналистов. Он пройдет 2 июля на пляже Ольмека в Киеве.

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