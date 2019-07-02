Гороскоп на Ивана Купала для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Праздник Ивана Купала начинают отмечать еще накануне – сразу после захода Солнца 6 июля. К слову, ранее Факты ICTV писали, когда Ивана Купала.

В это время Луна находится в знаке Девы, в гармоничном аспекте с Ураном – планетой новшеств и обновлений. В эту ночь закладывается тенденция изменений в эмоциональной жизни. Начинает при­тягиваться все новое и необычное. Таким образом, в эмоциональных привязанностях и обязательствах появится нечто, что может настораживать.

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Какими бы странными или неожи­данными ни были события, которые вызывают переживания, в целом перспективы складываются благоприятно, если не сопротивляться новому и прогрессивному.

Гороскоп для Овнов

Обстоятельства складываются наилучшим образом для воплощения замыслов. Ускоренный ритм и увеличившийся объем информации при общении могут вызвать хаос и создать агрессивную атмосферу. Возможно, вам потребуется отстаивать свои идеи или мнения.

Гороскоп для Тельцов

Неожиданные денежные поступления или подарки. Вам предстоят необычные контакты, предложения партнерства, укрепление других союзов. У вас появляется возможность стать частью большого коллектива, но при этом удается сохранить индивидуальность.

Гороскоп для Близнецов

У вас возникает потребность воплотить в жизнь то, о чем вы слышите или читаете. Благодаря сознательному выбору или обстоятельствам ваши планы воплотятся в жизнь, а идеи станут реальностью. Вы получаете ресурсы или инструкции для достижения цели. Возможно, у вас возникнет необходимость в поездках.

Гороскоп для Раков

Вы наслаждаетесь чувством единства с партнером. Желание любить и быть любимым затмевает разум. У семейных людей появляются особые чувства к родным и близким, вам хочется сделать что-то приятное любимым людям. Случайная встреча может перерасти в более тесную связь.

Гороскоп для Львов

В этот день закладывается фундамент для развития и устранения негативных проявлений характера. Вы начинаете заниматься тем, что вам интересно по жизни. Важным моментом здесь является вера в себя и свои идеи, открытое выражение своих планов.

Гороскоп для Дев

Это не лучшее время для романтических отношений, поскольку ошибки партнера ярче бросаются в глаза. Но для обращения к нотариусу или для оформления разного рода официальных бумаг и документов самое подходящее время.

Гороскоп для Весов

Романтичная и приятная атмосфера учтивых манер и благожелательности характерна для нынешних обстоятельств и дает шанс улучшить качество вашей жизни. Сложившаяся ситуация может способствовать усилению вашей притягательности и гармонии в семейной жизни.

Гороскоп для Скорпионов

Если вы хотите привлечь внимание окружающих, то вы преуспеете в своих намерениях. Ваша эмоциональная жизнь заметно улучшится. Пока обстоятельства складываются в вашу пользу, сосредоточьте свои усилия на доме и се­мье.

Гороскоп для Стрельца

У вас возникнет желание и возможность улучшить свой социальный статус, профессиональные навыки, интеллектуальные достижения или материальное положение. Будьте готовы продемонстрировать начальству свои знания или навыки. Если же вы оказались победителем, не испытывайте судьбу – не нужно всех ставить в известность.

Гороскоп для Козерогов

Cтремление выставить свои достоинства напоказ, способствует увеличению конкурентов. Другие люди предпримут решительные усилия, чтобы произвести на вас впечатление, тем же способом. Обстоятельства могут подвергнуть опасности взаимоотношения и общение с окружающими. Не время для романтических отношений.

Гороскоп для Водолеев

Ваша эмоциональная жизнь улучшается в неожиданном и непредсказуемом отношении. Вас начнет притягивать все новое и необычное. Таким образом, в ваших эмоциональных привязанностях и обязательствах появится что-то впечатляющее. Атмосфера в вашем доме может измениться и будет стимулировать к чувственности.

Гороскоп для Рыб

Ваши желания входят в противоречие с эмоциями. Трудности в отношениях с противоположным полом. Можете понести имущественные потери по собственной вине. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 для всех знаков зодиака.