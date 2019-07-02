Каким будет 2 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

В день солнечного затмения стоит соблюдать внутреннюю тишину и чистоту.

Постарайтесь не планировать важные дела и активное общение в это время.

Затмения – в первую очередь время внутренних трансформаций, поэтому желательно найти время, чтобы побыть наедине с собой, помедитировать.

Поскольку Солнце связано, в том числе и с нашим здоровьем, постарайтесь в этот день минимизировать вредные воздействия: выбирайте простую полезную пищу, выбирайте деятельность, не связанную с перенапряжением.

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Сегодня можно заняться самообразованием, самосовершенствованием, изучением чего-то, что было отложено, но все это нужно делать без фанатизма, очень мягко, без критики к себе и окружающим.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, стрижка волос, подстригание ногтей, начало путешествий, финансовые операции.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю.