Ежегодно Международный день спортивного журналиста отмечают 2 июля. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с праздником.

Международный день спортивного журналиста появился после того как 2 июля 1924 года на Международном конгрессе представителей спортивной прессы создали Международную ассоциацию спортивной прессы.

С того времени 2 июля отмечают как Международный день спортивного журналиста, ведь спортивные события играют большую роль в жизни общества.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем спортивного журналиста в СМС.

У спортивных журналистов

Праздник нынче важный.

С днем профессии тебя,

Мастер репортажей.

Пожелать хочу тебе

Взлетов лишь в работе,

Чтобы в радость были только

Все твои заботы.

***

Всем спортивным журналистам

Шлю свой пламенный привет,

Вам в профессии желаю

Много плодотворных лет.

Пусть захватывает дело,

Вдохновляет спорт всегда,

Интересно и задорно

Яркие бегут года.

***

Всех спортивных журналистов

Я сегодня поздравляю,

Репортажей интересных

От души я пожелаю.

Вдохновение пусть вам дарит

Интересная работа,

Вам с азартом я желаю

Все преодолеть заботы.

В жизни личной только счастья,

Новых творческих успехов,

Пред напором и задором

Пусть отступят все помехи.

***

С Международным журналиста днем,

По жизни делай ход конем,

Пускай твой каждый репортаж

Приводит всех в восторг, в кураж,

Желаем только эксклюзива,

Чтобы твой труд всегда ценили

И чтоб прославился вестями,

Спортивными ты новостями.

***

День спортивного журналиста

Сегодня международный.

Нынче папарацци быть

Очень-очень модно!

Всегда востребованным пусть

Будет ваш нелегкий труд.

Будет много тем, заказов

И источники не лгут.

Будьте в курсе новостей,

Первыми везде, всегда.

Быть на первых полосах

Мы желаем вам. Вот так!

К слову, Факты ICTV также собрали подборку лучших поздравлений в картинках с Международным днем спортивного журналиста.