Ежегодно Международный день спортивного журналиста отмечают 2 июля. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с праздником.
Международный день спортивного журналиста появился после того как 2 июля 1924 года на Международном конгрессе представителей спортивной прессы создали Международную ассоциацию спортивной прессы.
С того времени 2 июля отмечают как Международный день спортивного журналиста, ведь спортивные события играют большую роль в жизни общества.
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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем спортивного журналиста в СМС.
У спортивных журналистов
Праздник нынче важный.
С днем профессии тебя,
Мастер репортажей.
Пожелать хочу тебе
Взлетов лишь в работе,
Чтобы в радость были только
Все твои заботы.
***
Всем спортивным журналистам
Шлю свой пламенный привет,
Вам в профессии желаю
Много плодотворных лет.
Пусть захватывает дело,
Вдохновляет спорт всегда,
Интересно и задорно
Яркие бегут года.
***
Всех спортивных журналистов
Я сегодня поздравляю,
Репортажей интересных
От души я пожелаю.
Вдохновение пусть вам дарит
Интересная работа,
Вам с азартом я желаю
Все преодолеть заботы.
В жизни личной только счастья,
Новых творческих успехов,
Пред напором и задором
Пусть отступят все помехи.
***
С Международным журналиста днем,
По жизни делай ход конем,
Пускай твой каждый репортаж
Приводит всех в восторг, в кураж,
Желаем только эксклюзива,
Чтобы твой труд всегда ценили
И чтоб прославился вестями,
Спортивными ты новостями.
***
День спортивного журналиста
Сегодня международный.
Нынче папарацци быть
Очень-очень модно!
Всегда востребованным пусть
Будет ваш нелегкий труд.
Будет много тем, заказов
И источники не лгут.
Будьте в курсе новостей,
Первыми везде, всегда.
Быть на первых полосах
Мы желаем вам. Вот так!
К слову, Факты ICTV также собрали подборку лучших поздравлений в картинках с Международным днем спортивного журналиста.