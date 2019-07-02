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Международный день спортивного журналиста – лучшие СМС-поздравления

Ежегодно Международный день спортивного журналиста отмечают 2 июля. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с праздником.

День спортивного журналіста

Международный день спортивного журналиста появился после того как 2 июля 1924 года на Международном конгрессе представителей спортивной прессы создали Международную ассоциацию спортивной прессы.

С того времени 2 июля отмечают как Международный день спортивного журналиста, ведь спортивные события играют большую роль в жизни общества.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем спортивного журналиста в СМС.

У спортивных журналистов
Праздник нынче важный.
С днем профессии тебя,
Мастер репортажей.

Пожелать хочу тебе
Взлетов лишь в работе,
Чтобы в радость были только
Все твои заботы.

***

Всем спортивным журналистам
Шлю свой пламенный привет,
Вам в профессии желаю
Много плодотворных лет.

Пусть захватывает дело,
Вдохновляет спорт всегда,
Интересно и задорно
Яркие бегут года.

***

Всех спортивных журналистов
Я сегодня поздравляю,
Репортажей интересных
От души я пожелаю.

Вдохновение пусть вам дарит
Интересная работа,
Вам с азартом я желаю
Все преодолеть заботы.

В жизни личной только счастья,
Новых творческих успехов,
Пред напором и задором
Пусть отступят все помехи.

***

С Международным журналиста днем,
По жизни делай ход конем,
Пускай твой каждый репортаж
Приводит всех в восторг, в кураж,
Желаем только эксклюзива,
Чтобы твой труд всегда ценили
И чтоб прославился вестями,
Спортивными ты новостями.

***

День спортивного журналиста
Сегодня международный.
Нынче папарацци быть
Очень-очень модно!

Всегда востребованным пусть
Будет ваш нелегкий труд.
Будет много тем, заказов
И источники не лгут.

Будьте в курсе новостей,
Первыми везде, всегда.
Быть на первых полосах
Мы желаем вам. Вот так!

К слову, Факты ICTV также собрали подборку лучших поздравлений в картинках с Международным днем спортивного журналиста.

Фото: Dreamstime

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