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Солнечное затмение 2 июля: самые яркие кадры

Полное солнечное затмение 2 июля наблюдали жители Южной Америки. Факты ICTV собрали в сети самые яркие кадры этого завораживающего явления.

Сонячне затемненя 2 липня 2019

Солнечное затмение началось в 12.23 по Тихоокеанскому времени, или в 22.23 по Киеву, и продолжалось около четырех минут.

Явление увидели жители Чили и Аргентины, а также Эквадора, Бразилии, Уругвая, Парагвая и некоторых островов Тихого океана.

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Украинцы могли наблюдать за этим явлением только во время онлайн-трансляции.

 

Подробно об опасностях коридора затмений и запретах этого периода – в материале на Фактах ICTV.

Фото: NASA

 

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