Полное солнечное затмение 2 июля наблюдали жители Южной Америки. Факты ICTV собрали в сети самые яркие кадры этого завораживающего явления.
Солнечное затмение началось в 12.23 по Тихоокеанскому времени, или в 22.23 по Киеву, и продолжалось около четырех минут.
Явление увидели жители Чили и Аргентины, а также Эквадора, Бразилии, Уругвая, Парагвая и некоторых островов Тихого океана.
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Украинцы могли наблюдать за этим явлением только во время онлайн-трансляции.
A solar eclipse is underway over Chile and Argentina. @ABC News and @Slooh are there with live coverage: https://t.co/15ZFXet0QU pic.twitter.com/15xuC5FmeQ
— ABC News (@ABC) 2 июля 2019 г.
Подробно об опасностях коридора затмений и запретах этого периода – в материале на Фактах ICTV.
Фото: NASA