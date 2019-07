Солнечное затмение началось в 12.23 по Тихоокеанскому времени, или в 22.23 по Киеву, и продолжалось около четырех минут.

Явление увидели жители Чили и Аргентины, а также Эквадора, Бразилии, Уругвая, Парагвая и некоторых островов Тихого океана.

Украинцы могли наблюдать за этим явлением только во время онлайн-трансляции.

A solar eclipse is underway over Chile and Argentina. @ABC News and @Slooh are there with live coverage: https://t.co/15ZFXet0QU pic.twitter.com/15xuC5FmeQ

— ABC News (@ABC) 2 июля 2019 г.