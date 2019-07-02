Железный порт – одно из самых популярных туристических направлений летнего отдыха. Факты ICTV рассказывают о том, как добраться, где поселиться и сколько стоит отдых в Железном порту летом 2019-го года.

Молодежный курорт Железный порт популярный уже довольно давно. Он находится в Херсонской области на побережье Черного моря. От Киева до Железного порта 644 км. Вы можете доехать до Херсона поездом, а потом на маршрутке, или автобусом из Киева прямо к месту назначения.

Сезон отдыха продолжается все лето. Прежде чем определиться, когда ехать в Железный порт, посмотрите температуру воздуха и моря.

Погода

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды в море Июнь +25.6°C +19.6°C +21.6°C Июль +28.7°C +22.1°C +24.1°C Август +29.2°C +22.2°C +24.4°C

Жилье

В Железном порту множество отелей, вы можете найти себе подходящий без проблем. Мы же подобрали вам несколько вариантов для проживания.

Отель Роксолана

















Отдых в Железном порту: жилье, пляжи и развлечения / 4 фотографии

К услугам гостей открытый бассейн, сад, терраса, ресторан, парковка и бесплатный Wi-Fi на территории.

Комплекс находится в 300 метрах от моря

Цена двухместного номера в сутки 3 тыс. грн. Питание входит в стоимость.

Усадьба Феникс

















Отдых в Железном порту: жилье, пляжи и развлечения / 4 фотографии

Усадьба имеет автостоянку, бассейн, бар, номера со всеми удобствами рядом с морем. Посетители отмечают вкусные, недорогие завтраки.

Цена номеров полулюкс в сутки 378 грн.

Пансионат Верона

















Отдых в Железном порту: жилье, пляжи и развлечения / 4 фотографии

Верона находится на берегу моря. Номера со всеми удобствами, можно заказать еду или же самому приготовить что-то на мангале. Также есть бассейн, Wi-Fi и парковка.

Цена однокомнатного номера в сутки 600-700 грн.

Пансионат Манго

















Отдых в Железном порту: жилье, пляжи и развлечения / 4 фотографии

Комфортабельный пансионат на берегу Черного моря. Номера со всеми удобствами и с красивым видом на побережье. Манго находится далеко от громких, ночных клубов, поэтому ночью вам никто не будет мешать спокойно спать.

Двухместный номер в сутки стоит 650 грн.

Также вы можете снять частное жилье в Железном порту от 100 грн в сутки, цена зависит от размещения комнаты. Чем ближе к морю вы хотите снять комнату, тем дороже вам это обойдется.

Пляж

Все пляжи на курорте бесплатные. Песчаный, приятный берег, к сожалению, иногда некоторые участки бывают засорены.

Развлечения

Железный порт – молодежный курорт, здесь много клубов и баров. Но кроме ночной жизни, в городе есть множество развлечений на воде: прокат катамаранов, водных скутеров, можно прокатиться на банане к надувному островку с горками.

В Железном порту можно посетить инструктаж и научиться нырять с аквалангом в SEA Port.

Также на территории пляжа есть небольшой аквапарк. Работает с 9.00 до 18.30.

Цена: 200 грн.

Фото: Booking.com, firestock.ru, verona.in.ua