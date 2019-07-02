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Сбой на DNS-сервере Cloudflare: почему не работали сайты

На DNS-серверве Cloudflare произошел масштабный сбой. В результате чего многие сайты стали недоступными – ошибка 502.

Cloudflare ошибка 502

На одном из самых крупных сервисов для защиты сайтов Cloudflare произошел крупный сбой в 16.40. Перебои в работе сайтов длились около 30 минут.

Согласно данным Downdetector, сбои возникли в мессенджере Discord, музыкальном сервисе Soundcloud, криптобирже Coinbase и многих других сервисах.

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Из-за сбоя на DNS-сервере пострадал и сайт Факты ICTV.

Сейчас сервис восстанавливает работу, сайты снова доступны.

К слову, это уже второй случай за последние две недели. 24 июня Cloudflare работал с перебоями полтора часа.

Ранее Факты ICTV писали, что разработчики нейросети DeepNude, которая на фото раздевает женщин, закрыли сервис.

Фото: Dreamstime

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