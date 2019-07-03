Ночь на Ивана Купала – с 6 на 7 июля – считается самым магическим временем в году. С ней связано много старинных традиций и обрядов, не утративших своей актуальности и сегодня.

Ивана Купала всегда наступает в ночь с 6 на 7 июля. Этого праздника с нетерпением ждут молодые девушки – чтобы погадать на суженого.

Но в купальскую ночь не только гадают. С ней связано много других традиций и обрядов, сохранившихся с дохристианских времен.

Факты ICTV предлагают вспомнить, что нужно делать в ночь на Ивана Купала.

Традиции и обряды на Ивана Купала

Вечером 6 июля, как только солнце садилось, молодежь разжигала костер. Пары, держась за руки, прыгали через него. Если удавалось это сделать, не разжимая рук, значит им суждено быть вместе, нет – пара скоро расстанется.

Девушки плели венки из 12 разных растений, которые пускали по воде. Если утонет – в этом году не выйдет замуж, а отплыл от берега – жених совсем близко.

Собранные в эту ночь лекарственные травы обладали особой целебной силой, способной излечить от многих заболеваний. Особым спросом пользовались тысячелистник, зверобой и ромашка.

А девушки собирали цветы для гадания – богатки. Их клали под подушку. Если бутон распустился – скоро свадьба, а завял – замуж в этом году не выйдет.

На восходе солнца 7 июля нужно умыться или искупаться в реке. Наши предки верили, что купальская вода смоет все болезни и укрепит иммунитет.

Кстати, чтобы избавиться от тараканов, пауков и других насекомых, нужно окропить утренней росой стены, углы и полы в доме.

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