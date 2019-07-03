Международный день отказа от полиэтилена 3 июля призван обратить внимание к экологическим проблемам. Как негативно пластик влияет на состояние природы и причины отказаться от его использования – в материале Фактов ICTV.

В рамках Международного дня отказа от полиэтилена 3 июля во всем мире пытаются привлечь внимание к проблемам экологии, которые связаны с использованием пластика.

Чем вреден полиэтилен и причины от него отказаться

Хранение продуктов в полиэтилене не приносит пользы. Продукты в пакетах быстрее портятся, потому что на полиэтилене много бактерий. В плотно закрытом прозрачном мешочке образовывается конденсат, в котором быстро развивается плесень.

Хранение кислых продуктов в пластике превращает их в отраву. Еда с повышенной кислотностью разрушает верхний слой полиэтилена, в результате чего химические соединения проникают в продукты и отравляют их. Также токсины из пакета выделяются во время заморозки.

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Землю заражают токсичными веществами триллионы тонн полиэтилена, которые ежегодно оказываются на свалке.

Полиэтилен разлагается на протяжении от 100 до 500 лет. Сжигать такой мусор нельзя, ведь в результате горения в атмосферу выбрасывается огромное количество канцерогенов, которые загрязняют воздух и разрушают озоновый слой.

Вторичная переработка в мире плохо развита. По словам экологов, только до 3% полиэтилена ее проходят.

Пакеты переносятся ветром, загрязняя реки, леса и горы, а тонны пластика ежегодно попадают в Мировой океан. К слову, там уже образовались два огромных острова из мусора, площадь которых превышает территорию США.

Полиэтиленовые пакеты – это причина гибели многих животных, птиц и рыб. Упаковку они принимают за еду, проглатывают и погибают.

В июле 2019 года группа экологов из Института океанических путешествий в США достала более 40 тонн пластика из Тихого океана на участке между Гавайями и Калифорнией. Операция длилась 25 дней.

Это самая масштабная операция по очищению Мирового океана, однако она не можно кардинально изменить ситуацию, потому что ежегодного в его воды попадает около 2,5 тонн пластика.

День без пластика в Украине

К слову, уже 33 страны мира запретили использование и оборот некоторых полиэтиленовых пакетов (Италия, Бангладеш), еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты. В Кении даже можно сесть за решетку на 4 года за использование полиэтилена.

Что касается Украины, то в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта (№9507, 9507-1, 9507-2), которым может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине. Однако они будут регулировать только торговые сети.

Управление экологии и природных ресурсов КГГА приглашает всех неравнодушных киевлян присоединиться ко всемирной акции День без полиэтилена.

Во Львове с 1 по 3 июля ограничили продажу полиэтиленовых пакетов 9 торговых сетей и 250 магазинов.

В Мариуполе торговые точки и супермаркеты также не будут продавать пакеты.

Как можно отказаться от полиэтилена

Ходить за продуктами придется со своей тарой, а мясо, крупы, овощи, фрукты покупать на вес.

Мясо, которое может потечь, нужно покупать сразу в многоразовый контейнер, а дома хранить в стеклянной таре. Для остальных продуктов подойдут бумажные пакеты, а для воды – многоразовая стеклянная бутылка. Полотняные мешочки отлично подойдут для круп.

К слову, сейчас в моде льняные сумки, а с ними очень удобно ходить за покупками.

– Кулечек не нужен – это первая моя фраза продавцу после приветствия. Уже более года мы не покупаем ничего в полиэтиленовые пакеты. Вместо больших сумок – авоськи, экосумки и корзина. Вместо кулечков – многократные фруктовки, мешочки и контейнеры, – отмечает Маргарита Лозоватская, которая отказалась от использования изделий из полиэтилена.

Она также призывает присоединиться всех желающих к флешмобу в День без пластика. И не только на один день.

Девушка уверяет, отказаться от полиэтилена значительно легче, чем кажется.

– Сначала просто заведите фруктовки-сеточки и сумки вместо кулечков – это легче всего. Тогда у вас точно не будет выбора и будете покупать в свои мешочки, – отмечает Маргарита.

Если подводить итоги, то можно сказать, что полностью отказаться от пластика нельзя только когда это касается медицины. Одноразовые упакованные шприцы, системы переливания крови и другое — то, что помогает спасать жизнь человека.

В остальном можно найти альтернативы, когда это зависит от вас.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина чуть ли не единственная страна в Европе, которая до сих пор не внедрила обязательный экологический мониторинг.