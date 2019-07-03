Каким будет 3 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День в целом день благоприятный – но не для активной деятельности и важных дел.

Лучше заняться планированием, определить приоритеты, оценить имеющиеся ресурсы и возможности, а воплощение планов желательно отложить на другой день.

В то же время засиживаться на одном месте тоже не стоит – можно съездить в однодневное путешествие.

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Но помните о негативном влиянии затмения – это значит, что дальних путешествий со сложными маршрутами стоит избегать.

Сегодня подходящее время для духовных практик, заботы о близких, очищения сознания и тела.

Эмоции могут заглушать голос разума, поэтому организуйте себе спокойное окружение и приятное общение.

Неблагоприятно: финансовые операции.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю.