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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 3 июля

Каким будет 3 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День в целом день благоприятный – но не для активной деятельности и важных дел.

Лучше заняться планированием, определить приоритеты, оценить имеющиеся ресурсы и возможности, а воплощение планов желательно отложить на другой день.

В то же время засиживаться на одном месте тоже не стоит – можно съездить в однодневное путешествие.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019

Но помните о негативном влиянии затмения – это значит, что дальних путешествий со сложными маршрутами стоит избегать.

Сегодня подходящее время для духовных практик, заботы о близких, очищения сознания и тела.
Эмоции могут заглушать голос разума, поэтому организуйте себе спокойное окружение и приятное общение.

Неблагоприятно: финансовые операции.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю.

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