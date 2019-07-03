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Факты / Lifestyle

Почти +50: Европа страдает от рекордной жары

В июне жара в Европе побила все рекорды – на юге Франции метеорологи зафиксировали +45,9 градуса.

Спека

В городе Галларг-ле-Монтюйо на юге Франции 28 июня температура достигла 45,9 градусов по Цельсию.

Данные, собранные с помощью спутниковой программы ЕС Коперникус, показали, что средняя температура в Европе в июне 2019 года была на два градуса выше, чем за 30 лет наблюдений – с 1981-го по 2010 год.

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Национальный температурный рекорд зафиксирован не только во Франции. В Австрии, Германии, Швейцарии, Чехии и Испании также страдают от жары.

Напомним, из-за жары в Европе власти объявили об установлении дополнительных фонтанов с питьевой водой, а также об оборудовании кондиционированных помещений в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.

Источник: climate.copernicus.eu

Фото: Pixabay

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