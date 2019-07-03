Дом – один из 42 объектов скандально известного киевского застройщика Войцеховского – заманивали низкими ценами.

Оказалось, что дом построили без каких-либо разрешительных документов. Поэтому жители уже несколько лет обивают пороги госучреждений.

Эта схема – классика строительной аферы. За счет одних вкладчиков строят жилье другим. Львиную долю этих денег банально деребанят.

Так произошло и в комплексе в Обухове. Здесь должны быть три дома, торговый центр и музыкальная школа, но застройщик не смог закончить даже первую секцию. Люди достраивали дом сами.

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Слишком низкая цена означает, что где-то нагло сэкономили. Как же не попасть на аферистов? Прежде всего, почитайте о застройщике – сколько домов он не только построил, но и сдал в эксплуатацию. Если это его первое строительство – покупать рискованно. Не лишним будет зайти на форумы – там пишут о недостатках. Во-вторых, проверьте документы на строительство.

Если можете потратить несколько лишних тысяч гривен – наймите юриста и агента по недвижимости. И помните: надежнее покупать уже готовую квартиру, чем условные квадратные метры в котловане.

Но будьте внимательны – на вторичном рынке мошенников не меньше.

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Элитная квартира в самом центре столицы сменила собственника легким взмахом руки сотрудницы государственного предприятия Киевоблреклама, что принадлежит киевской гособладминистрации.

Получается, украсть квартиру, таким образом, могут у каждого из нас.

И главное правило покупки недвижимости – не гонитесь за слишком низкими ценам. Скупой платит дважды.

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