В ночь на Ивана Купала, с 6 на 7 июля, просыпается вся лесная нечисть, поэтому существует много запретов. Можно ли купаться в эту магическую ночь – расскажут Факты ICTV.
Накануне Ивана Купала, то есть вечером 6 июля, обязательно нужно прийти к реке, но купаться нельзя ни в коем случае.
Водяные и русалки, которые просыпаются в эту ночь, могут затянуть на дно.
А беременным женщинам, детям и старикам даже нельзя подходить к воде. Наши предки считали, что организм этих людей недостаточно сильный, чтобы сопротивляться нечистой силе.
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Но с восходом солнца 7 июля запрет на купание снимался.
Именно с наступлением Ивана Купала нечисть покидает водоемы, а вода в них приобретает магические свойства.
Считалось, что купание в этот день смоет все заболевания и укрепит иммунитет.
Чтобы магия купальской ночи подействовала на ваш организм, в воду необходимо входить с чувством радости и внутри благодарить Купала за то, что он вам подарит красоту и здоровье.
Больше о традициях и запретах на Ивана Купала – в нашем материале.