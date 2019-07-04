4 июля День полиции Украины, сегодня полицейские отмечают профессиональный праздник, поэтому Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для правоохранителей.
Нацполиция Украины празднует четвертую годовщину создание. 4 июля украинские полицейские отмечают профессиональный праздник, который введен 4 апреля 2018 указом пятого президента Петра Порошенко.
Поздравление с Днем полиции
Полицейских Украины,
Тех, кто верой-правдой служит,
С праздником мы поздравляем,
Труд их важен, труд их нужен,
Пусть они не знают горя
И не гибнут на заданьях,
Им сегодня мы желаем
Счастья, сил и пониманья!
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В этот праздничный для вас день,
Примите от нас гору песен,
И пожеланий примите немало,
Чтобы жили вы всегда все удачно.
Чтобы преступников стало меньше,
Ловить бандитов стало легче,
Воровства в мире, чтоб не стало,
Жестоких убийств, чтобы было мало!
С днем полиции вас поздравляем,
Любви и счастья вам желаем.
Пусть цветет в сердце доброта,
И обходит вас печаль!
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С Днем полиции поздравлю Полицейских Украины,
Вам желаю я отваги,
Чести, мужества и силы.
Пожелаю вам удачи
Я в нелегком, ратном деле,
Чтоб преступники, бандиты
Головы поднять не смели.
Я желаю, чтобы каждый
Уважал и чтил законы,
А вам, нашим полицейским,
Звездопада на погоны.
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Чтобы зарплата – как у магната,
Чтобы любви – полная хата,
Чтобы в труде – как по нотам,
Счастья чтобы – как меда в сотах,
Чтобы удобно в амуниции!
Поздравляю с Днем полиции!
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