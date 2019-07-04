PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День полиции Украины: лучшие поздравления

4 июля День полиции Украины, сегодня полицейские отмечают профессиональный праздник, поэтому Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для правоохранителей.

День полиции Украины: лучшие поздравления

Нацполиция Украины празднует четвертую годовщину создание. 4 июля украинские полицейские отмечают профессиональный праздник, который введен 4 апреля 2018 указом пятого президента Петра Порошенко.

Поздравление с Днем полиции

Полицейских Украины,
Тех, кто верой-правдой служит,
С праздником мы поздравляем,
Труд их важен, труд их нужен,
Пусть они не знают горя
И не гибнут на заданьях,
Им сегодня мы желаем
Счастья, сил и пониманья!

***

В этот праздничный для вас день,
Примите от нас гору песен,
И пожеланий примите немало,
Чтобы жили вы всегда все удачно.
Чтобы преступников стало меньше,
Ловить бандитов стало легче,
Воровства в мире, чтоб не стало,
Жестоких убийств, чтобы было мало!
С днем полиции вас поздравляем,
Любви и счастья вам желаем.
Пусть цветет в сердце доброта,
И обходит вас печаль!

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

***

С Днем полиции поздравлю Полицейских Украины,
Вам желаю я отваги,
Чести, мужества и силы.
Пожелаю вам удачи
Я в нелегком, ратном деле,
Чтоб преступники, бандиты
Головы поднять не смели.
Я желаю, чтобы каждый
Уважал и чтил законы,
А вам, нашим полицейским,
Звездопада на погоны.

***

Чтобы зарплата – как у магната,
Чтобы любви – полная хата,
Чтобы в труде – как по нотам,
Счастья чтобы – как меда в сотах,
Чтобы удобно в амуниции!
Поздравляю с Днем полиции!

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

День полиции: топ-5 фактов об украинских патрульных
В Николаеве пенсионерка организовала бордель для иностранных моряков
В день выборов Нацполиция привлечет 72 тыс. правоохранителей
День спортивного журналиста: поздравления в картинках
В Киеве 11 псевдоминерам сообщили о подозрении: какое будет наказание
День молодежи: поздравления в картинках
Смерть 2-летнего ребенка в Черновицкой области: подробности трагедии
День Конституции: поздравления в картинках
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка