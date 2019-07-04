4 июля День полиции Украины, сегодня полицейские отмечают профессиональный праздник, поэтому Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для правоохранителей.

Нацполиция Украины празднует четвертую годовщину создание. 4 июля украинские полицейские отмечают профессиональный праздник, который введен 4 апреля 2018 указом пятого президента Петра Порошенко.

Поздравление с Днем полиции

Полицейских Украины,

Тех, кто верой-правдой служит,

С праздником мы поздравляем,

Труд их важен, труд их нужен,

Пусть они не знают горя

И не гибнут на заданьях,

Им сегодня мы желаем

Счастья, сил и пониманья!

***

В этот праздничный для вас день,

Примите от нас гору песен,

И пожеланий примите немало,

Чтобы жили вы всегда все удачно.

Чтобы преступников стало меньше,

Ловить бандитов стало легче,

Воровства в мире, чтоб не стало,

Жестоких убийств, чтобы было мало!

С днем полиции вас поздравляем,

Любви и счастья вам желаем.

Пусть цветет в сердце доброта,

И обходит вас печаль!

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***

С Днем полиции поздравлю Полицейских Украины,

Вам желаю я отваги,

Чести, мужества и силы.

Пожелаю вам удачи

Я в нелегком, ратном деле,

Чтоб преступники, бандиты

Головы поднять не смели.

Я желаю, чтобы каждый

Уважал и чтил законы,

А вам, нашим полицейским,

Звездопада на погоны.

***

Чтобы зарплата – как у магната,

Чтобы любви – полная хата,

Чтобы в труде – как по нотам,

Счастья чтобы – как меда в сотах,

Чтобы удобно в амуниции!

Поздравляю с Днем полиции!

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