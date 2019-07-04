Ритуалы и заговоры на Ивана Купала являются неотъемлемой частью праздника. Лучшие варианты для привлечения любви, здоровья и красоты расскажут Факты ICTV.

Заговоры на Ивана Купала в 2019 году, как и сотни лет назад, являются традицией этого мистического праздника, который отмечается ежегодно с 6 на 7 июля.

Чаще всего в этот день молодые девушки проводят разные заговоры, которые касаются любви, красоты и здоровья.

Парни, в основном, участвуют только в прыжках через костер.

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Ритуалы на Ивана Купала в 2019 году ничем не отличаются от тех, которые были у наших прабабушек – купальские костры и венки.

Факты ICTV составили список самых известных ритуалов и заговоров на Ивана Купала.

Заговоры на Ивана Купала 2019

Заговор на удачу

Для такого заговора необходим ритуальный купальский костер. Собравшись в хоровод, нужно ходить вокруг него и просить огонь принести удачу.

Двигаться нужно по часовой стрелке и произносить просьбы шепотом или про себя.

Заговор на деньги

Для этого заговора необходимо ночью набрать в глубокую стеклянную посуду купальскую воду и бросить туда монеты. Держать их нужно до утра, а потом достать из посуды и спрятать в надежном месте.

Заговор на здоровье

В ночь на 7 июля умойтесь купальской водой и постирайте в ней свою одежду.

Если вы болеете на праздник, тогда наденьте выстиранную вещь и ложитесь в ней спать. Это поможет быстро выздороветь.

Ритуалы на Ивана Купала 2019

Ритуальные костры

Разжигание ритуальных костров отгоняет нечисть.

Прыжки через костер являются главным ритуалом праздника. Чтобы достичь высокого положения в обществе, необходимо, перепрыгивая через костер, крикнуть слова:

“Купальский огонь ниже меня,

А я выше огня. Аминь”.

Особым ритуалом считается сжигание одежды больного человека. Люди верят, что такой костер заберет все болезни.

Купания на Ивана Купала

Один из основных ритуалов праздника. Массовые купания в этот день наполнены магией, а вода приобретает волшебные свойства.

Праздник необходимо провести с близкими и друзьями, на берегу реки или озера. Купание добавит сил и бодрости.

После того, как выйдете из воды, не стоит обтираться полотенцем. Необходимо, что целебная влага пропитала тело.

Ритуал на любовь

Девушка, желающая вечной любви со своим парнем, берет его за руку и прыгает через ритуальный костер.

Для укрепления результата можно искупаться вместе со своим возлюбленным этой ночью.

Ритуал на привлекательность

Самым известным ритуалом для омоложения и красоты является купание в утренней росе.

Для этого необходимо умыться магической росой и водой из любого природного источника. После того, как соберете росу и воду, необходимо зажечь дома три свечи.

Умываясь, сначала водой, а после – росой, необходимо произнести такие слова:

“Как светел лик, ясного солнышка,

Как чиста по утрам вода-матушка,

Так и я чиста (имя) ликом

Поклонюсь жаркому солнышку,

Умоюсь водой-матушкой”.

Умываться необходимо над емкостью, а после эту воду разлить на трех перекрестках.

Ритуал для здоровья

Самый простой ритуал. Для него необходимо пойти и попариться в бане. Единственное условие, веник должен быть сделан из целебных трав, собранных накануне вечером.

Пользоваться таким веничком необходимо целый год, и тогда все болезни обойдут стороной.

Ранее Факты ICTV писали о традициях и запретах на Ивана Купала.