PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В какой день недели женщины выглядят хуже всего – ученые

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что женщины хуже всего выглядят в среду после обеда.

В какой день недели женщины выглядят хуже всего – ученые

По мнению ученых Великобритании хуже всего представительницы прекрасного пола выглядят в среду вечером. Именно в этот день уровень жизненной энергии резко падает, и в результате женщины выглядят уставшими и постаревшими.

Связано это прежде всего со стрессом, который переживает организм  в ходе бурных выходных и начала рабочей недели.

Читайте: Через 30 лет женщины могут отказаться от беременности и родов – ученые

Дело в том, что в Великобритании алкоголь в выходные употребляют 46% женщин, 37% из них потребляют спиртное в таких объемах, что с трудом работают в понедельник.

К слову, ранее мы писали, почему женщины отказываются от секса.

Источник: MedikForum

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украинский женский конгресс в Мариуполе – главные темы обсуждения
Гендерное равенство: как женщины в Исландии отстаивали свое достоинство
Журнал People назвал самую красивую женщину мира
Миру не хватает 23 млн женщин – демографы
Работа ночью увеличивает риск выкидыша
На Марс первой ступит женщина. NASA анонсировало полет
Война с женским лицом: как прекрасный пол служит в армии Израиля
Наравне с мужчинами: как работает единственная в Украине женщина-пожарный
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка