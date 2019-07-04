Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что женщины хуже всего выглядят в среду после обеда.

По мнению ученых Великобритании хуже всего представительницы прекрасного пола выглядят в среду вечером. Именно в этот день уровень жизненной энергии резко падает, и в результате женщины выглядят уставшими и постаревшими.

Связано это прежде всего со стрессом, который переживает организм в ходе бурных выходных и начала рабочей недели.

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Дело в том, что в Великобритании алкоголь в выходные употребляют 46% женщин, 37% из них потребляют спиртное в таких объемах, что с трудом работают в понедельник.

К слову, ранее мы писали, почему женщины отказываются от секса.

Источник: MedikForum