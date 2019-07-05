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Гороскоп на сегодня, 5 июля

Каким будет 5 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодня неподходящий день для важных дел и активных коммуникаций. Эмоциональное состояние сегодня может быть чрезмерно раздражительным, поэтому по возможности избегайте общения с людьми, которые провоцируют вас на негативные проявления, ссоры и резкие необдуманные решения.

Лучше посвятить день духовным практикам, медитации, очищению, а избыток напряжения лучше снимать при помощи физической активности. Проявление сдержанности в общении, делах и еде будут способствовать обретению внутреннего равновесия и помогут избежать нежелательных последствий.

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Любые дела сегодня потребуют от вас собранности и дисциплины, поэтому очень вероятно повышение общего внутреннего напряжения. В течение дня хорошо делать дыхательные упражнения, а вечером остатки напряжения поможет снять масляный массаж.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, стрижка волос, подстригание ногтей, начало путешествий, финансовые операции.

Источник: Astro.Expert

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