В 2019 году людей ожидает множество магнитных бурь. Как они влияют на здоровье, что нельзя делать в это время и календарь магнитных бурь на каждый месяц – в материале Фактов ICTV.
График магнитных бурь на каждый месяц 2019 года, а также о пагубном влиянии на здоровье – читайте далее в материале.
Как магнитные бури влияют на здоровье
В период магнитных бурь физическое состояние резко ухудшается. Особенно это ощущают метеочувствительные люди и пожилые люди. Беременные женщины и маленькие дети тоже находятся в зоне риска.
Наибольший вред магнитные бури приносят сердечнососудистой системе, количество сердечных приступов и инфарктов возрастает. У многих повышается артериальное давление и возрастает риск тромбоза. А еще во время бурь чаще обычного обостряются любые заболевания, включая и психические.
Те, кто не имеют проблем со здоровьем, склонны к повышенной утомляемости, слабости, упадку сил, раздражительности или апатии.
Что делать в магнитную бурю?
В период магнитных бурь не стоит заниматься активными видами деятельности, лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок. Не стоит перенасыщать организм едой и уж тем более употреблять алкоголь.
Календарь магнитных бурь 2019
Июль:
- 7 и 29 июля – незначительные колебания;
- 15 июля – среднее магнитное колебание.
Август:
- 2 и 3 августа – слабая буря;
- 16 и 17 августа – мощная вспышка на Солнце;
- 18-20 августа – средняя буря.
Сентябрь:
- 6 и 26 сентября – сильные магнитные бури.
Октябрь:
- 1, 29 и 30 октября – небольшая магнитная буря.
Ноябрь:
- 11 и 15 ноября – слабая магнитная буря;
- 18 ноября – сильная магнитная буря.
Декабрь:
- 3 декабря – среднее магнитное колебание;
- 26 и 29 декабря – две сильные магнитные бури;
- 28 декабря – слабое колебание магнитного поля Земли.
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К слову, магнитное моле Земли меняется с огромной скоростью, а причину такой аномалии ученые пока не могут выяснить.