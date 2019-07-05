Гадание на Ивана Купала один из способов узнать свою судьбу. Когда стоит это делать – читайте в материале Фактов ICTV.
Одним из самых мистических праздников в Украине издревле считается Ивана Купала, который прижился в нашей культуре еще со времен язычества.
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Кроме того, считается, что в этот день можно узнать свою судьбу. В Украине принято гадать в ночь на Ивана Купала с 6 июля, после заката, на 7 июля до восхода Солнца. В 2019 году праздник приходится в ночь из субботы на воскресенье.
Ранее Факты ICTV подобрали 5 самых распространенных гаданий на Ивана Купала, которые сохранились до наших дней.
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