На выходных киевляне смогут посетить лучшие концерты. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.

Киевляне могут посетить мистическое выступление Jonathan Bree или концерт The Unsleeping.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля

Можно отпраздновать Ивана Купала в X-Park или сходить на MONATIK в загородный клуб.

Факты ICTV собрали самые интересные события.

Jonathan Bree

ЮБК

5 июля, 20.00

Билеты: 450 грн

Купить билеты можно тут

Jonathan Bree – певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер из Новой Зеландии.

Его недавний музыкальный клип You’re So Cool стал сенсацией YouTube, привлекая внимание зрителей к группы своим уникальным стилем и скрытыми за масками лицами.

Шоу Bree равноценно очаровывает своей потусторонностью – как в звуковом, так и в визуальном плане.

Сейчас он записывает материал для четвертого альбома и готовится к мировому турне 2019 года.

Влад Фисун

ZBIRKA

5 июля, 20.00

Вход свободный

Влад Фисун уже давно не нуждается в представлении: арт-директор в прошлом Atlas Weekend, ведущий Радио Аристократы, бывший главный редактор Playboy, один из основателей самых крутых путешествий на фестивале Partybus.

Именно он будет ставить свои пластинки из собственной колоссальной коллекции.

Ночь на Ивана Купала 2019

X-Park

6-7 июля, 10.00

Билеты: 99 – 1 499 грн

Купить билеты можно тут

Купальская ночь – одна из самых мистических ночей года. По поверью, с 6 на 7 июля соединяются все четыре божественные стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух.

Если вы хотите не только попрыгать через костер, но и развлечься с друзьями или отдохнуть с семьей, тогда стоит посетить фестиваль Ночь на Ивана Купала в X-Park.

Празднование пройдет на трех больших локациях с фотозонами, фудкортами и ярмаркой хенд-мейда.

Интересные конкурсы, мастер-классы, лекции – каждый найдет, чем заняться до захода солнца, ведь вечером начнутся музыкальные концерты этногрупп и хедлайнеров фестиваля: Lucky4, Дмитрия Бабака, INGRET и народной артистки Украины Кати Бужинской.

Playboy Pool Party

KNZS

6 июля, 12.00

Стоимость: 800 грн

Купить билеты можно тут

Playboy – прекрасно известный американский журнал, который основал Хью Хефнер.

Playboy ассоциируется с вечеринками и с самыми красивыми девушками страны. Именно такая вечеринка в бассейне состоится 6 июля в загородном комплексе KNZS.

Даша Астафьева, DJ Nana, конкурс Miss Bikini, бассейн с холодной водой, отдых, вкусные коктейли и развлечения.

А тем временем главный редактор Playboy выберет нескольких самых горячих девушек из присутствующих для эксклюзивной фотосессии в бассейне, которую потом опубликуют на страницах журнала.

MONATIK

Wish Family Space

6 июля, 19.00

Стоимость: 3 500 грн

Купить билеты можно тут

Лучший украинский артист 2016 года по версии M1 Music Awards и огромной толпы преданных поклонников.

Недавно MONATIK собрал украинский Мэдисон Сквер Гарден на НСК Олимпийском. Тот самый исторический концерт, который вошел в зал славы украинского шоу-бизнеса.

Решено устроить еще одну вечеринку, более камерную, для самых преданных фанов.

Приготовьтесь зажигать снова и снова под самые громкие хиты страны – встречайте MONATIK с выступлением в загородном клубе WISH Family Space.

The Unsleeping

ЮБК

7 июля, 19.30

Билеты: 200 грн

Купить билеты можно тут

Шесть лет назад пятеро парней из Умани собрались вместе, чтобы позже создать группу The Unsleeping.

Сначала выпускали черновики-синглы, а первый мини-альбом вышел только в 2016 году. Музыкальные критики и слушатели уже не смогли пройти мимо этого релиза. Тем более, что тогда вышел клип на песню You Drive My Four Wheel Coffin, который собрал сотни тысяч просмотров на YouTube.

После этого группу стали приглашать на музыкальные фестивали, а вокруг их творчества начал образовываться первое общество фанатов.

7 июля the Unsleeping должны доказать, что выросли до сольных выступлений в Киеве.

Ранее Факты ICTV собрали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.