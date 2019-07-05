Сырники с манкой – популярное блюдо среди хозяек. Рецепт сырников с манной крупой, секреты приготовления теста и практические советы – в материале Фактов ICTV.

Сырники с манкой – это быстро, вкусно и полезно. Они разнообразят завтрак или станут отличным десертом.

Рецепт сырников с манкой не предусматривает много хлопот, а на приготовление уйдет не более 20 мин.

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Вам понадобятся:

Творог – 300 г

Манка – 3 ст. ложки

Сахар 1,5 ст. ложки

Растительное масло – 2 ст. ложки

Соль по вкусу

А также мука, чтобы обваливать сырники, и сметана, варенье или мед для подачи.

Способ приготовления:

В емкости смешать творог, яйца и муку до однородной массы. Оставить настаиваться на 10-15 мин, чтобы манка набухла. Разделить массу на равные части и придать им форму. Жарить на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до образования корочки.

Советы:

Чтобы тесто было однородным, перетрите творог через сито и раздавите вилкой или же взбейте в блендере.

Консистенция сырной массы должна выйти сухой и хорошо держать форму – лучше убрать на некоторое время в холодильник для того, чтобы она схватилась.

Сырники с манкой лучше готовить на среднем огне, так как на маленьком уходит больше масла.

Их можно не только жарить, но и запекать – уже сформированные сырники выложить на форму и отправить в духовку, разогретую до 200 °C, на 25 мин.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали подборку рецептов сырников.