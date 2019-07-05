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Факты / Lifestyle

Самые популярные песни в караоке

Песня группы KAZKA или Светланы Лободы, что поют мужчины и женщины в караоке и каким исполнителям отдают преимущество. Топ-10 лучших песен в караоке собрали для вас Факты ICTV.

Самые популярные песни в караоке

Караоке часто становится местом отдыха, куда приходят выпить бокал вина и спеть несколько хитов. Факты ICTV собрали для вас лучшие песни, которые чаще всего поют в караоке.

Топ-10 популярных песен в караоке

  • Олег Винник – Волчица

  • Григорий Лепс – Рюмка водки на столе

  • Плач Еремии – Она

  • Светлана Лобода – К черту любовь

  • KAZKA — Плакала

  • Филип Киркоров – Цвет настроения синий

  • Бумбокс – Вахтерам

  • Олег Винник – Нино

  • Натали – О Боже, какой мужчина

  • Жуки – Батарейка

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Летом любителей попеть в караоке становится все больше, поэтому увидим, как изменятся приоритеты осенью.

Напомним, украинская группа KAZKA выпустила первый сингл с нового альбома Nirvana под названием Песня смелых девушек.

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