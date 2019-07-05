Песня группы KAZKA или Светланы Лободы, что поют мужчины и женщины в караоке и каким исполнителям отдают преимущество. Топ-10 лучших песен в караоке собрали для вас Факты ICTV.

Караоке часто становится местом отдыха, куда приходят выпить бокал вина и спеть несколько хитов. Факты ICTV собрали для вас лучшие песни, которые чаще всего поют в караоке.

Топ-10 популярных песен в караоке

Олег Винник – Волчица

Григорий Лепс – Рюмка водки на столе

Плач Еремии – Она

Светлана Лобода – К черту любовь

KAZKA — Плакала

Филип Киркоров – Цвет настроения синий

Бумбокс – Вахтерам

Олег Винник – Нино

Натали – О Боже, какой мужчина

Жуки – Батарейка

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Летом любителей попеть в караоке становится все больше, поэтому увидим, как изменятся приоритеты осенью.

Напомним, украинская группа KAZKA выпустила первый сингл с нового альбома Nirvana под названием Песня смелых девушек.