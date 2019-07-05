Опубликовано фото, на котором видно весь путь Солнца во время солнечного затмения 2 июля.

Путь Солнца во время солнечного затмения 2 июля опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Кадры были сделаны до и после общей фазы затмения.

Читайте: Коридор затмений в июле: опасности периода, что не стоит делать и кто в зоне риска



– Снимки в этой составленной последовательности содержат в себе момент, когда темная тень Луны падает на некоторые крупные телескопы планеты Земля, – говорится в сообщении.

К слову, Факты ICTV собрали в сети самые яркие кадры солнечного затмения.