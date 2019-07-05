Ритуалы и заговоры на Ивана Купала являются неотъемлемой частью праздника. Лучшие варианты для привлечения любви, здоровья и красоты расскажут Факты ICTV.
Заговоры на Ивана Купала в 2019 году, как и сотни лет назад, являются традицией этого мистического праздника, который отмечается ежегодно с 6 на 7 июля.
Чаще всего в этот день молодые девушки проводят разные заговоры, которые касаются любви, красоты и здоровья.
Парни, в основном, участвуют только в прыжках через костер.
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Ритуалы на Ивана Купала в 2019 году ничем не отличаются от тех, которые были у наших прабабушек – купальские костры и венки.
Факты ICTV составили список самых известных ритуалов и заговоров на Ивана Купала.
Заговоры на Ивана Купала 2019
Заговор на удачу
Для такого заговора необходим ритуальный купальский костер. Собравшись в хоровод, нужно ходить вокруг него и просить огонь принести удачу.
Двигаться нужно по часовой стрелке и произносить просьбы шепотом или про себя.
Заговор на деньги
Для этого заговора необходимо ночью набрать в глубокую стеклянную посуду купальскую воду и бросить туда монеты. Держать их нужно до утра, а потом достать из посуды и спрятать в надежном месте.
Заговор на здоровье
В ночь на 7 июля умойтесь купальской водой и постирайте в ней свою одежду.
Если вы болеете на праздник, тогда наденьте выстиранную вещь и ложитесь в ней спать. Это поможет быстро выздороветь.
Ритуалы на Ивана Купала 2019
Ритуальные костры
Разжигание ритуальных костров отгоняет нечисть.
Прыжки через костер являются главным ритуалом праздника. Чтобы достичь высокого положения в обществе, необходимо, перепрыгивая через костер, крикнуть слова:
“Купальский огонь ниже меня,
А я выше огня. Аминь”.
Особым ритуалом считается сжигание одежды больного человека. Люди верят, что такой костер заберет все болезни.
Купания на Ивана Купала
Один из основных ритуалов праздника. Массовые купания в этот день наполнены магией, а вода приобретает волшебные свойства.
Праздник необходимо провести с близкими и друзьями, на берегу реки или озера. Купание добавит сил и бодрости.
После того, как выйдете из воды, не стоит обтираться полотенцем. Необходимо, что целебная влага пропитала тело.
Ритуал на любовь
Девушка, желающая вечной любви со своим парнем, берет его за руку и прыгает через ритуальный костер.
Для укрепления результата можно искупаться вместе со своим возлюбленным этой ночью.
Ритуал на привлекательность
Самым известным ритуалом для омоложения и красоты является купание в утренней росе.
Для этого необходимо умыться магической росой и водой из любого природного источника. После того, как соберете росу и воду, необходимо зажечь дома три свечи.
Умываясь, сначала водой, а после – росой, необходимо произнести такие слова:
“Как светел лик, ясного солнышка,
Как чиста по утрам вода-матушка,
Так и я чиста (имя) ликом
Поклонюсь жаркому солнышку,
Умоюсь водой-матушкой”.
Умываться необходимо над емкостью, а после эту воду разлить на трех перекрестках.
Ритуал для здоровья
Самый простой ритуал. Для него необходимо пойти и попариться в бане. Единственное условие, веник должен быть сделан из целебных трав, собранных накануне вечером.
Пользоваться таким веничком необходимо целый год, и тогда все болезни обойдут стороной.
Ранее Факты ICTV писали о традициях и запретах на Ивана Купала.