6 июля День поцелуя. О возникновении этого праздника и его историю – читайте в материале Фактов ICTV.

День поцелуя отмечается ежегодно 6 июля. Это неофициальный праздник, который придумали еще в XIX веке в Великобритании, а 20 лет назад Организация Объединенных Наций утвердила этот праздник.

Считается, что инициатором создания Дня поцелуев стал стоматолог, который таким образом хотел увеличить поток клиентов. Однако, независимо от того, где он возник, праздник распространился по всему земному шару и отмечается во многих различных странах.

Целоваться не только приятно, но и полезно, ученые утверждают, что люди, которые каждое утро целуют своего мужа или жену, живут дольше тех, кто этого не делает.

Читайте: От похудения до оргазма. 10 невероятных фактов о поцелуях

Самый долгий поцелуй зафиксирован 14 февраля 2013, тогда пара из Таиланда непрерывно целовалась 58 часов 35 минут и 58 секунд. Влюбленным нельзя было спать, питались они с помощью трубочек, не отвлекаясь от процесса.

Еще один рекорд установил американец Вольфрам. Он за восемь часов поцеловал 8001 человека во время фестиваля 15 сентября 1990.

Ранее, в День поцелуя мы писали о самых ярких и скандальных поцелуях звезд.