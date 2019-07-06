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Гороскоп на сегодня, 6 июля

Каким будет 6 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

На сегодняшний день не стоит планировать дел, которые потребуют от вас принятия важных решений, поскольку эмоциональное состояние может быть напряженным.

День способствует тому, чтобы избавляться от ненужного и преодолевать препятствия, однако подобные вещи и преграды нужно определить заранее.

Если же мысль об избавления от чего-то пришла только сегодня, то лучше перенести ее осуществление на другое время.

Читайте: Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля

Можно посвятить день занятию домашними делами, провести время в компании близких друзей или семьи.

Неблагоприятным сегодня считается надевание новой одежды, финансовые операции и начало путешествий.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert

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