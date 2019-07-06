Ивана Купала ежегодно празднуют в ночь с 6 на 7 июля.

Праздник Ивана Купала приходится в ночь с 6 на 7 июля. Этот день считается одним из самых загадочных праздников.

Согласно поверью, в эту мистическую ночь соединяются все 4 божественные стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух.

Ивана Купала имеет дохристианские корни. Ранее его праздновали в период с 20 по 22 июня. В этот день язычники поклонялись богам.

После того, как христианство вытеснило язычество, праздник приурочили ко дню рождения святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя.

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Сначала его праздновали 24 июня на третий день после летнего солнцестояния. Однако после перехода на новый стиль календаря, его начали отмечать 7 июля.

На Ивана Купала девушки традиционно гадают, плетут венки и идут купаться.

Наши предки верили, если в этот день пойдет дождь, то лето будет жарким.

К слову, ранее Факты ICTV писали, чего нельзя делать на Ивана Купала.