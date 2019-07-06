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Факты / Lifestyle

Паспортный контроль в аэропорту: что проверяют и как пройти

Для того, чтобы успешно пройти паспортный контроль в аэропорту, нужно соблюдать несколько правил.

Паспортный контроль в аэропорту: что проверяют и как пройти

Для прохождения паспортного контроля в Европе, вам необходимо пройти к правильной стойке. Эта информация будет доступна на табло над таможенными кабинками.

Далее соблюдайте очередь, не переходите красную линию и ожидайте, пока вас позовут. Подойдя к стойке паспортного контроля, предоставьте сотруднику документ – загранпаспорт. Он посмотрит его, сравнит личность с фотографией в паспорте, проведет документ через систему.

Читайте: Задержка или отмена рейса: что делать и как получить компенсацию

Во время паспортного контроля сотрудник может задать вам несколько стандартных вопросов о цели поездки или откуда вы приехали. Не стоит ничего утаивать, сообщайте все так, как есть.

Если в ходе паспортного контроля не возникло никаких проблем, вас пропустят дальше, к воротам вторичного досмотра личных вещей.

Также помните, что лучше приехать за 3-4 часа до отправки рейса. Все дело в том, что процедура паспортного контроля может занять немало времени.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как получить биометрический загранпаспорт.

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