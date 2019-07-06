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Факты / Lifestyle

С языком или без: насколько хорошо вы целуетесь (ТЕСТ)

Всемирный день поцелуя ежегодно празднуют 6 июля. В честь этого Факты ICTV создали тест, чтобы вы могли узнать насколько хорошо целуетесь.

С языком или без: насколько хорошо вы целуетесь (ТЕСТ)

Всемирный день поцелуя, который отмечается 6 июля, зародился в Великобритании в конце XIX в.

Этот праздник считается неофициальным, хотя отмечают его с удовольствием и энтузиазмом во многих странах.

Поцелуй – это проявление высоких чувств, средство для преодоления депрессии и повышения настроения, а также способ похудеть, ведь 1 мин страстного поцелуя сжигает 6,4 калории.

Читайте: День поцелуя: история праздника

Кроме того, поцелуй способен укрепить иммунитет, снять стресс, усилить кровообращение, улучшить работу сердца и продлить жизнь.

Однако важным фактор является его качество. Насколько вы хорошо целуетесь поможет узнать тест от Фактов ICTV.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 интересных и неожиданных фактов о поцелуях.

Фото: Unsplash

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