Каким будет 7 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День не способствует важным и серьезным начинаниям. Лучше посвятить время творчеству, также хорошо проявлять нестандартные и креативные решения в любых вопросах.

Могут возникать трудности во взаимоотношениях с партнерами, есть вероятность зациклиться на своих ощущениях и не услышать иную точку зрения. Возможны проявления различного экстравагантного поведения. Активные социальные контакты на сегодня лучше не планировать, а дать время себе для отдыха.

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Можно заниматься физическими нагрузками. Начинать лечение сегодня не рекомендуется.

Важно также уделить внимание сегодняшним тратам, покупки могут совершаться в больших объемах и бездумно. Лучше идти в магазин либо строго по списку, либо с ограниченной суммой денег.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.