Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил. Факты ICTV подготовили СМС-поздравления и поздравления в картинках.
Ежегодно День Военно-морских сил Вооруженных сил отмечается в первое воскресенье июля. В 2019 году этот день припадает на 7 июля.
Эта дата была установлена в 2015 году согласно указу президента Украины.
Поздравления с профессиональным праздником уже опубликовали президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Степан Полторак и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
– Украина помнит и поздравляет с сегодняшним праздником своих героев — военных моряков, которых незаконно удерживают в плену в Российской Федерации. В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, которые отдали свою жизнь в противостоянии с российским агрессором. Вечная им слава! – поздравил Зеленский.
Присоединился к поздравлениям Полторак в Facebook:
– Поздравляю страну с Днем Военно-Морских Сил ВС Украины! Спасибо военным морякам, которые бесстрашно защищают интересы Украины, постоянно повышая свое мастерство и профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!
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Поблагодарил военнослужащих ВМС Гройсман:
– Военно-морские силы – стратегически важный вид Вооруженных Сил, служба в подразделениях которого, безусловно, является почетным для каждого, кто решил связать свою жизнь с украинским войском.
Сначала российской агрессии украинские военные моряки героически выполняют боевые задачи в территориальных водах Украины, а отдельные подразделения действуют в приморских районах зоны проведения ООС.
Факты ICTV также подготовили поздравления с Днем Военно-морских Сил Украины.
***
С днем флота Украины
Спешу поздравить я,
Пусть сгинут все невзгоды,
Не тронет хворь тебя.
Чтоб дул попутный ветер
И счастье плыло в дом,
За Родину в ответе
И ночью ты и днем.
***
С днем флота Украины,
Спасибо вам мужчины,
Пусть море никогда,
Вас не обидит зря.
Пусть счастье с вами будет,
Пусть милые ревнуют,
Домой невесты ждут,
И пироги пекут.
Спасибо вам вдвойне,
Плывите на налегке!
К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на июль 2019.
Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine