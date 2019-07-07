Сегодня, 7 июля, в Украине отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил. Факты ICTV подготовили СМС-поздравления и поздравления в картинках.

Ежегодно День Военно-морских сил Вооруженных сил отмечается в первое воскресенье июля. В 2019 году этот день припадает на 7 июля.

Эта дата была установлена ​​в 2015 году согласно указу президента Украины.

Поздравления с профессиональным праздником уже опубликовали президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Степан Полторак и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

– Украина помнит и поздравляет с сегодняшним праздником своих героев — военных моряков, которых незаконно удерживают в плену в Российской Федерации. В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, которые отдали свою жизнь в противостоянии с российским агрессором. Вечная им слава! – поздравил Зеленский.

Присоединился к поздравлениям Полторак в Facebook:

– Поздравляю страну с Днем Военно-Морских Сил ВС Украины! Спасибо военным морякам, которые бесстрашно защищают интересы Украины, постоянно повышая свое мастерство и профессионализм. Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

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Поблагодарил военнослужащих ВМС Гройсман:

– Военно-морские силы – стратегически важный вид Вооруженных Сил, служба в подразделениях которого, безусловно, является почетным для каждого, кто решил связать свою жизнь с украинским войском. Сначала российской агрессии украинские военные моряки героически выполняют боевые задачи в территориальных водах Украины, а отдельные подразделения действуют в приморских районах зоны проведения ООС.

Факты ICTV также подготовили поздравления с Днем Военно-морских Сил Украины.

















Поздравления с Днем ВМС Украины в СМС и картинках / 4 фотографии

***

С днем флота Украины

Спешу поздравить я,

Пусть сгинут все невзгоды,

Не тронет хворь тебя.

Чтоб дул попутный ветер

И счастье плыло в дом,

За Родину в ответе

И ночью ты и днем.

***

С днем флота Украины,

Спасибо вам мужчины,

Пусть море никогда,

Вас не обидит зря.

Пусть счастье с вами будет,

Пусть милые ревнуют,

Домой невесты ждут,

И пироги пекут.

Спасибо вам вдвойне,

Плывите на налегке!

К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на июль 2019.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine