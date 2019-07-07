Гадание на Ивана Купала – отличный способ узнать свою судьбу. Факты ICTV подготовили для вас лучшие варианты.

Вечером 6 июля девушки собираются вместе, чтобы погадать и узнать свою судьбу – кто их суженный-ряженный и когда выйдут замуж. Кроме традиционных гаданий на венке на Ивана Купала, есть и другие способы. Факты ICTV подготовили их специально для вас.

Гадание на ромашках

Для этого гадания вам потребуется два цветка ромашки. Один олицетворяет девушку, другой – ее любимого.

Цветки нужно взять и аккуратно положить в воду:

если ромашки поплывут вместе — пара будет счастлива;

если разойдутся — пара скоро распадется.

Гадание на корнях

Девушки должны быть босиком и в белой одежде.

Для этого гадания на Ивана Купала нужно вместе с подружками выйти на поляну. Далее каждой девушке нужно с корнем выдернуть какое-нибудь растение. По его внешнему станет ясно, каким будет ее суженый.

Если корень длинный — парень будет стройным и высоким, если короткий — невысоким и полноватым, если искривленный — неискренним, если ровный и гладкий — порядочным.

Гадание на воске

Когда воск начнет таять, вылейте его в тазик с водой.

Если воск в воде принял очертания кольца или свечи — это к свадьбе, сердца — к любви, звезды — к удаче, цветка — к новому ухажеру, фигуры человека — к другу.

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Гадание на огне

Кроме любимых всеми прыжков через костер, существует еще одно гадание на огне.

Чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, девушки задавали его прям перед ритуальным огнем. Затем внимательно следили за пламенем – если оно ровное, спокойное и яркое, то желание сбудется, если прерывистое, то нет.

Гадание на одуванчике

Для этого гадания на Ивана Купала нужно найти белый одуванчик и аккуратно нашептать ему о своей мечте. Затем дуньте на него. Удалось сдуть всю шапочку – мечта непременно осуществится, улетела лишь половина – исполнится задуманное нескоро. А если большая часть парашютиков осталась на месте – задумайтесь.

Гадание на листке клена

Нужно подойти к клену, загадать желание и поднять с земли один из опавших листков. После этого подсчитайте на листке количество острых уголков. Если четное количество – желание сбудется, если нечетное – к сожалению, желанию не суждено осуществиться.

Гадания на ветках березы

Нужно сорвать семь веток березы и сложить их вместе. После этого, не глядя, вытащите одну из них. Ровна и гладка ветка – спокойная жизнь, изогнутая и неровная веточка – жизнь ваша будет с препятствиями.

К слову, ранее Факты ICTV писали про традиции и запреты на Ивана Купала.