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Atlas Weekend 2019: где купить билеты и цена

Купить билеты на Atlas Weekend 2019 можно до 10 июля. В продаже есть абонемент на все дни за 2,5 тыс. гривен.

Atlas Weekend 2019: где купить билеты и цена

Билеты на Atlas Weekend 2019 будут доступны в продаже до 10 июля. Абонемент на все дни фестиваля обойдется меломанам в 2,5 тыс. грн. Однодневный билет стоит 1 тыс. грн, а кемпинг обойдется в 500 грн.

Главный музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Читайте: 10 самых ожидаемых концертов 2019

На фестивале выступят Лиам Галлагер, Том Оделл, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Монеточка, ONUKA, Little Big, Shahmen, Blawan, АИГЕЛ, The Hardkiss, Alyona Alyona и многие другие.

Ранее Факты ICTV писали про всех хедлайнеров Atlas Weekend 2019.

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