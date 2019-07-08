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Факты / Lifestyle

День семьи – лучшие поздравления в картинках

День семьи в Украине ежегодно отмечается 8 июля. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником в картинках.

День Матері 2019

В Украине есть собственный День семьи, который официально отмечается ежегодно 8 июля. Дата является постоянной и неизменной, независимо от того, на какой день недели приходится.

Указ о его праздновании был подписан в 2012 году.

Этим днем хотят обратить внимание общества на проблемы, которые существуют в семьях, в прошлом году темой праздника стала Семья и инклюзивное общество.

Читайте: День семьи – проведите время вместе!

Поздравление с Днем семьи в картинках

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День семьи – лучшие поздравления в картинках / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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