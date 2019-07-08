Каким будет 8 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День благоприятен для возвращения к старым делам. Но он не подходит для новых начинаний.

Есть высокая вероятность затягивания результата, а также риск, что не все нюансы будут правильно поняты всеми участниками.

Сегодня стоит посвятить время делам, связанным с семьей, проявлением заботы.

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День благоприятен для творческих дел. Сегодня желательно не допускать конфликтных ситуаций. Если они возникнут, то могут затянуться надолго.

Желательно исключить общение с недоброжелателями и не брать и не давать в долг.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.