Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 8 по 14 июля составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Вы почувствуете себя увереннее, а это привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Самореклама окажется очень эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия. Несмотря на прилив жизненной силы, возможны вспышки лени. Главная мера предосторожности – не принимать слишком многое как должное и не становиться чрезмерно самоуверенными.

Гороскоп для Тельцов

Люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера или других союзников. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

Гороскоп для Близнецов

Активизируется ментальная деятельность, находите простые решения сложных проблем. Ваше непосредственное окружение становится источником бурного потока информации. Ускоренный ритм и увеличившийся объем информации при общении могут вызвать хаос, а иногда даже агрессивную атмосферу. Возможно, вам потребуется отстаивать свои идеи или мнения. Приходится решать проблемы своих знакомых.

Гороскоп для Раков

У вас может появиться ощущение, что другие люди не оценивают вас должным образом. В результате чего вы довольно строго и настороженно относитесь к окружающему миру, создавая вокруг себя барьер. Появляется склонность делать свою работу более трудной, чем она есть на самом деле, а это приводит к тому, что вам сложно справиться с ответственностью и обязательствами.

Гороскоп для Львов

Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению в самом позитивном отношении. Полученная информация и новые впечат­ления побуждают человека к творчеству. Вы сможете добиться более высоких уровней воображения и оригинальности. Общение и поездки в этот период тесно связаны с личными целями. Ваш образ жизни соответствует вашим идеям, которые вы агрессивно и успешно отстаиваете.

Гороскоп для Дев

Это период душевности и общения с друзьями. Вы способны найти в жизни самые лучшие стороны. Это будет идеальное время для любви, брака и семейной жизни, всего прекрасного и эстетичного, а также для социальной активности. Вы можете привлечь внимание к своим делам влиятельных людей. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой.

Гороскоп для Весов

Хорошее настроение и стремление к контактам сделает этот период запоминающимся. Обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу. Улучшаются отношения с родными, близкими и друзьями. Вы не склонны к решительным поступкам, а принятые решения легко меняются. Готовы к партнерству, мирным переговорам и компромиссам.

Гороскоп для Скорпионов

Все ваши планы и задумки пылают страстью. Для всех дел и занятий характерна эмоциональность. Вы становитесь более активными, чем в другие периоды, проявляется агрессивность, критичность, нетерпимость, капризность, повышенная чувствительность к обидам. Чаще высказываются острые, саркастические замечания, но усилие воли помогает быстро выходить из кризисных состояний.

Гороскоп для Стрельца

Вами движет безудержный оптимизм, поэтому возрастает склонность к преувеличению своих возможностей и сил. В это время улучшается самочувствие, что хорошо сказывается на физической форме. Возрастает потребность в движении, спортивных занятиях, физической работе. Плохо переживаются всякие ограничения. Обостряется чувство справедливости, которое рождает желание постоять за друзей, защитить их.

Гороскоп для Козерогов

Повышенная конфликтность в семье и в отношениях с любимым человеком. Не следует принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе можно допустить ошибку. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями. Общественная деятельность неудачна, а поиск поддержки, покровительства и понимания со стороны влиятельных людей принесет огорчение и разочарование.

Гороскоп для Водолеев

Наилучшее времяпрепровождение в этот период – это отдых. Нервозность, рассеянность и раздражительность мешают сосредоточиться. В деловых вопросах – повышенная конфликтность, столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность выразить свои интересы и взгляды. Но если вы сможете обуздать свою гордыню и самонадеянность, то сможете найти много точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством.

Гороскоп для Рыб

Увеличение жизненной силы и трудоспособности. Собственные идеи будут приведены в действие. Общественная деятельность приносит удовольствие. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, а также давно намеченные планы. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Помощь и поддержка приходят сами и приносят весомые результаты.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 для всех знаков зодиака.